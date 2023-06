İnegölspor olağanüstü kongresinde yeni Başkan Osman Sevim oldu.

Kongrede konuşan İnegölspor Başkanı Kani Ademoğlu “3 sene önce yola çıkarken yönetici arkadaşlarımızla hizmet etmek için yola çıktık. Geçen sene yeni tesislere taşındık. Bu taşınma sürecinde İnegöl esnafı ciddi destek verdi. Seneye Play OFF hedefi ile yola çıktık. 50 senede yaşanacak olaylar bir sezonda başımıza geldi. Biz şike davası açtık hukuken de gereken cevabı verilecek. Devre arası forma kampanyası başlattık. Celal Ter başkanım destek olalım dedi bir transfer bütçesi oluşturduk. Ligde kalmak adına doğru isimler aldık. Ligin 2. Yarı puan durumunda 3. Olduk ligi 11. Sırada tamamladık. 10 milyon 600 bin borç gözüküyor. 3.5 milyon bonservis beklentisi var buda borcu 7 milyona düşürüyor.”

HER TÜRLÜ DESTEĞİ VERMEYE HAZIRIZ

Kongrede konuşan İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ “en bütün genel kurullara katılırım biz 4-5 sene önce 25 kişilerle kongreler yaptık. İnegölspor düştüğü yerden kalkmasını bilir. Genel kurulda moraller bozuk görüyorum. Bir araya gelen arkadaşlarla bu takım ligde mücadele etti. Bu sezon 2 tane profesyonel takım 18-20 amatör takımımız var. Bunların bütçesi var bu bütçeleri bu şehirde yaşayan esnaf işadamları karşıladı. Allah hepsinden razı olsun. Kani başkanım ve yönetimi süreci tamamladı. Ben hepsine teşekkür ediyorum iyi ekiptiler iyi mücadele ettiler bazen olmuyor. Hep yanlarında olduk. Şimdi bu genel kurulda Osman Sevim ile yeni sezona giriş yapacağız. Osman'da bu camianın içinden bir kardeşimiz başkanlığını üstlenecek. Kim İnegölspor'da başkan oldu ise bizim başkanımız olmuştur. Bizler her türlü desteği vermeye hazırız. Camia olarak eski başkan yönetici yeni başkan yöneticiler bir olup başarıya ulaşacağız. İnegölspor'da görev almak bir sorumluluktur bu şehrin insanıdır.”

İNEGÖLSPOR YÖNETİCİSİ KELEPÇELENEMEZ

“İnegölspor yöneticisi kelepçelenez bu stadın önünde hiç olmaz. Bu arkadaşımız ailesini işini gücünü bırakacak bu tür yaklaşımlarla yaklaşılamaz. Aziz Sezikli benim tanıdığım en temiz insan bu süreçte herkes sustu konuşması gerekenler sustu. Hata varsa düzelteceğiz doğruyu bulmak için tepkisiz kalmayacağız. Bu şehirde kardeş varsa abi olur. Abiler abiliğini kardeşler kardeşliğini bilecek.”

ABİLER ABİLİĞİNİ KARDEŞLER KARDEŞLİĞİNİ BİLECEK

“Bize listenin başına gel abi ol dediler. Abiler listenin içinde olmadan abilik yapacak. Paramız yeter yetmez ama size söz bundan sonra kime ne destek verildi ise verilecek. O tribünlerde hiç bir zaman yok olmayacağız hep orada olacağız.”

KAFKASSPOR’UN İNEGÖLSPOR’A RAKİP OLMA GİBİ HEDEFİ YOK

Bazı dedikodular olduğunu bu dedikodulara cevap vereceğini söyleyen Kafkasspor başkanı Celal Ter ”Ben bu kulüpte 2 dönem yöneticilik yaptım. Görevimi de en iyi şekilde yapmaya çalıştık nasıl olmadı finalde elendik. İnegölspor için gelen ne varsa kabul ettim. İnegölspor'a küsmüş değilim şimdi Kafkasspor'un başkanıyım bizim İnegölspor'u aşağı çekmek Kafkasspor'u yukarı çekmek gibi hesabımız olmadı. Biz alt yapıya ciddi yatırım yaptık biliyorsunuz profesyonel kulüp olmadınız mı bu yatırımın karşılığını alamıyorsunuz. Ben devre arasını Kani Başkanı arayan ilk kişiyim bir kampanya başlatmamız dedim. Her sene bütçe ata ata gidiyor bu göreve talip olan Osman Sevim'e şehir olarak arkasında olmamız destek vermemiz lazım. Bu şehrin birinci takımı her zaman İnegölspor'dur. Bizlerde İnegölspor'luyuz ben bu şehirde işadamı oldum bu şehire ihanet etmem.”

TÜM TAKIMLARIN BAŞARISI İÇİN MÜCADELE EDECEĞİZ

İnegöl Belediye Başkan Yardımcısı Rıdvan Kocaağa ise “İnegölspor hepimizin rengi. İnegölspor in başarısı için herkes fikirlerini beyan etti. Bakın bir futbol şehri bu şehirde 48e yakın spor okulu var bunların 28 tanesi futbol ile ilgileniyor. Bu şehirde 1 tane stadyum 6 saha var. Bu şehir spora yatırım yapıyor. İnegöl daha iyilerine layık canı gönülden katılıyorum ama İnegöl sporda başarılı bir kulüp. Bundan sonrada her yönetimin arkasında olacağız, tüm takımlarımızın başarısı için mücadele edeceğiz.”

HEDEFİMİZ 1.LİG

Hedeflerinin 1.lig olduğunu bunun için 1 senenin yetmeyeceğini ifade eden yeni başkan Osman Sevim ise Acaba insanlarda bir korku mu var. Kimsede korkmasın biz inegölspor'u haknettigi yere getirmek için çıktık. Bütün büyüklerim İnegölspor'un teme problemlerinden bahsettiler. Biz kahve köşelerinde taraftarla alakalı laf ediyoruz sonrada yüz yüze geldik mi abi diyoruz. Bugün biz varız yarın başka isimler olabilir. Ben 26 kişilik yönetimine çok teşekkür ederim kimse karamsarlığa kapılmasın, biz yönetim olarak inançlıyız. Biz Kani başkanla konuşarak yola çıktık. Bizim hedefimiz 1.lig şuan 1 senelik bir yönetim süremizi tamamladığınızda bize tekrar 2 yıllık süreç tanıyın”

İŞTE YENİ YÖNETİM

Osman Sevim Başkanlığındaki yönetim kurulu üyeliklerine Ömer Baydar, Hüseyin Tuna, Serkan Deyirmenci, Taner Güven, Sebahattin Ablak, Mehmet Calık, Saim Metinbaş, Osman Taşdemir, Özkan Şimşek, Fatih Yavuz, Levent Çalışkan, Hasan Yetim, İsmail Çevik, Turhan Albamya, Serkan Eskikalfa, Okan Göktaş, Nico Held, Hasan Esen, Melih Uçaravcı, Ertürk Uğurlu, Önder Erdem, Gürkan Ordu, Samet Dumlu, Barış Tanrıkulu seçildi.