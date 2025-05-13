SAKARYA (İGFA) - Sakarya’nın kültürel kimliğinin canlandığı program, edebi hafızanın genç kuşaklara aktarımı konusunda önemli bir girişim olarak kayıtlara geçti. Şair ve yazar Ercan Yılmaz, “Bu şehir, felsefe ile edebiyatın buluştuğu bir noktada duruyor. Aşık Veysel’in tabiatla kurduğu bağ, şiirlerinde ortaya çıkıyor. Sakarya, doğasıyla, hafızasıyla, sanatçısına şahsiyet kazandıran bir mekân” dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Mayıs Kültür Takvimi kapsamında birbirinden değerli konukları ağırlıyor.

Kültürel hafızaya vurgu

Bu kapsamda son olarak Ofis Sanat Merkezi’nde (OSM) gerçekleşen “Türk Edebiyatında Sakarya” başlıklı programdaSakarya’nın doğal güzellikleri, tarihi derinliği ve edebiyatla kurduğu ilişki konuşuldu.

Buluşmaya şair ve yazar Ercan Yılmaz ile araştırmacı eğitimci Yasin Yarar konuşmacı olarak katıldı.

“Mekân” kavramının önemine dikkat çekilen buluşmada konuşmacılar, Sakarya’nın edebi hafızasının yeniden hatırlanması ve genç kuşaklara aktarılması gerektiğine vurgu yaptı.

“Sakarya edebi bir hazine…”

Programın açılışında konuşan şair ve yazar Ercan Yılmaz, Sakarya’nın edebiyat dünyasında bugüne kadar yeterince görünür olmadığını, ancak zengin bir hazine barındırdığını söyledi.

Yılmaz, özellikle Aşık Veysel’in şiirlerindeki Sakarya izlerine dikkat çekerek, “Bu şehir, felsefe ile edebiyatın buluştuğu bir noktada duruyor. Aşık Veysel’in tabiatla kurduğu bağ, şiirlerinde sürprizli biçimde ortaya çıkıyor. Sakarya, doğasıyla, hafızasıyla, sanatçısına şahsiyet kazandıran bir mekân” dedi.

Sakarya’nın kültürel potansiyelinin korunması

Programda konuşmacı olarak konuk olan Yasin Yarar ise Sakarya’nın kültürel potansiyelinin korunmasının günümüz modernleşme süreçleriyle sınandığını belirtti.

Modern yaşamın, şehirlerin ve insanlar arasındaki farkları silik hale getirdiğine dikkat çeken Yarar, “Bu toprakların şahsiyetini koruyabilirsek, aslında insan bahçemizi de korumuş oluruz. Bugün, modern yaşam herkesi herkese benzetirken, bizim için anlamlı olan, sabah kuş sesiyle uyanan, ağaçların gölgesinde soluklanan o bahçeye sahip çıkmak. Bu, büyük bir yaşam biçimidir” dedi.

“Sakarya bir buluşma noktası”

Yarar şöyle dedi: “Sakarya’nın coğrafi konumuyla da edebi üretim için bir geçiş ve buluşma noktası olduğunu vurguladı: “Ankara-İstanbul hattının tam ortasında duran bu şehir, tarihte de edebi metinlerde de hep bir geçiş, bir hafıza mekânı olarak var olmuştur. Bu hafızayı diri tutmak bizim sorumluluğumuz”

Yoğun ilgi gören program, edebiyatseverlerin sorularını yönelttiği soru-cevap bölümüyle son buldu.