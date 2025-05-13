Bakırhan, "İnsani, somut ve güven artıcı bazı düzenlemelerin bayram sonrasına bırakılmadan yapılması Türkiye'nin önünü açacaktır" dedi.

DEM Parti Eş Genel Başkan Tuncer Bakırhan, partisinin grup toplantısında konuştu. Bakırhan, terör örgütü PKK'nın kendini feshetmesine ve silah bırakma kararı almasına da değindi.

Bakırhan, tarihin bir sürecin eşiğinde olduklarını ve umutla bekledikleri sürecin kapısının aralandığına dikkat çekerek, "Toplum yıllardır bugünlerin hayalini kuruyordu. Barışın çözümün tartışıldığı günlere büyük bir özlemi vardı. Şimdiden hepimize, Türkiye halklarına hayırlı olsun. Umarım barışla, eşit yurttaşlıkla bunu taçlandırır, 86 milyon Türkiye'de yaşayan halklarımıza armağan ederiz. 86 milyon insanın yüreği gerçekten barış için atıyor." dedi.

Toplumu gözlemlediğini belirten Bakırhan, "Yapılan açıklamalardan sonra yapmış olduğumuz seyahat, gezi, toplantı, miting ve buluşmalarda gerçekten Türkiye toplumunun barışa susadığına hep birlikte şahit olduk. Bunu en iyi Konyalı arkadaşlarımız, yöneticilerimiz biliyor. Acılarla yorulmuş tarih yaşadık. Hep birlikte on yıllardır insanlar umudunu tüketmedi. Bütün baskı politikalarına rağmen umudunu büyüttü. Milyonların bu günleri beklediği bir süreç içerisinde yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakırhan, PKK kongresine yönelik olarak, "5-7 Mayıs 2025 tarihinde PKK'nin yaptığı kongre ve ardından 12 Mayıs'ta açıklanan kararlar, demokratik çözüm için bir şans. Barış için çok önemli bir fırsat ortaya çıkarmıştır. 12 Mayıs, Türkiye'de artık bir takvim yaprağı değil, geçmişin büyük yük değerini hafifletmenin başlangıç günü olarak tarihe geçecektir. Geldiğimiz noktada mücadele eden arkadaşlarımızın, bedel ödeyen sizlerin, bugün aramızda olmayan, hayatını kaybeden canlarımızın, yol arkadaşlarımızın, en önemlisi de anne babalarımızın duası vardı. Onların sayesinde bugünlere geldik" diye konuştu.

HÜKÜMETE SOMUT ADIM ÇAĞRISI

Bakırhan şöyle devam etti: "İnsani, somut ve güven artıcı bazı düzenlemelerin bayram sonrasına bırakılmadan yapılması Türkiye'nin önünü açacaktır. Kurban bayramını çifte bayram haline getirecektir. Bu konuda da yürütme erkinin üzerine düşen görev ve sorumluluğu yerine getirmesini beklediğimizi belirtmek istiyorum. Öcalan ve PKK, Meclisi işaret etti. Biz de diyoruz ki 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' sözü gerçeğe dönüşsün. Meclis, barışın kurucu gücü olsun. Cumhuriyeti kuran meclis, yüz yıl sonra cumhuriyeti demokratikleştirmelidir. Tüm erklerin sorumluluk üstlenme ve görevlerini yerine getirme zamanıdır. Bugün, kuruyan suyu canlandırmak, yeni hayat kuyuları açmak için tarihi günlerden geçiyoruz."

22 Ekim’de Devlet Bahçeli’nin çıkışının, 27 Şubat’ta Abdullah Öcalan’ın çağrısının ve 10 Nisan’da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın süreci sahiplenmesinin önemli olduğuna vurgu yapan Bakırhan, "12 Mayıs’ta PKK’nin yeni bir dönemin kapısını aralayan kongre kararları ise eşit ve demokratik bir geleceği müjdeliyor. Emin olun; zor ve zahmetli bir yoldayız ama siyasetin iradesi, gençlerin inancı, kadınların gücü ve herkesin duası ile bir gün bu topraklarda barışı sağlayacağımıza tüm kalbimle inanıyorum" dedi.