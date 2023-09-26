TFF 2. Lig temsilcimiz İnegölspor'da Murat Yoldaş ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör arayışı sürüyor.

Kulislerde konuşulan isimler arasında Teknik Direk Levent Eriş'in isminin olduğu öğrenildi. Kastamonuspor'un hocası Eriş ile görüşmelerin sürdüğü öğrenildi.

Yönetim kurulu başarılı hocayı ikna edemezse rotayı daha önce başarılı olmuş diğer alternatif isimlere çevirecek.

Geçtiğimiz yıl İnegölspor'u çalıştıran Bahattin Güneş'de yine alternatif isimler arasında yer alıyor. Geçtiğimiz yılın 2. yarısında topladığı puanlarla dikkatleri üzerine çeken tecrübeli hocayla, sezon başında yeniden anlaşma yapılmamıştı.

Taraftarlar daha önce İnegölspor'u çalıştıran isimler yerine, kendisini ispat ismin takımına başına getirilmesini istiyor.

Osman Sevim başkanlığında ki İnegölspor yönetiminin bir kaç gün içinde teknik direktör sorununu çözüme kavuşturması bekleniyor.