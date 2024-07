İnegölspor’da forma giyen 24 yaşındaki ortasaha oyuncusu Emir Özsoy, takımda ayrıldı. Özsoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla İnegölspor’a veda etti.

Özsoy sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı;

“Formasını her zaman terlettiğim İnegölspor kulübünden ayrılmış bulunmaktayım. Emeği olan altyapı hocalarıma, bizlere yardımcı olan kulüp personellerimize teşekkürlerimi sunuyorum. Ayrıca bizleri her zaman destekleyen büyük İnegölspor taraftarına da minnettarım. İnegölspor her zaman kalbimin köşesinde olacak. Çünkü kalpten sevenler asla ayrılmazlar.

İnegölspor'un, bundan sonraki süreçlerde daha iyi yönetilerek ve kendi değerlerine sahip çıkarak hak ettiği yerlere gelmesin umuyorum. Herkes gelip geçicidir; aslolan İnegölspor'dur. Hakkınızı helal edin ve sağlıcakla kalın. “

Muhabir: FAHRETTİN ENİŞ