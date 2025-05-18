Olay, Bursa'nın Gemlik ilçesi Hisar Mahallesi Kıraç Sokak üzerinde meydana geldi. Gemlik Belediyesi'nin çevre düzenlemesi için hafriyat aldığı bölgedeki yolun büyük kısmı gece saatlerinde yan sitenin bahçesine ve boşluk alana çöktü. Büyük bir gürültü ile deprem oluyor korkusu ile uyanan site sakinleri, büyük tedirginlik yaşadı. Ölen yada yaralanın olmadığı olay sonrası yol belediye ekipleri tarafından trafiğe kapatılarak şerit çekildi.



Yolun çöktüğü alanda Gemlik Belediyesi'nin çevre düzenlemesi çalışması yapmak için taşıyıcı site duvarını kırarak hafriyat aldığı öğrenildi.