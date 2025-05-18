Detaylı ekspertizden geçmiş, garantisi devam eden veya ek garanti sağlanan Renew araçların yer aldığı şenlikte, müşteriler hem güvenle alışveriş yaptı hem de takas araçlarına sunulan özel teklifler sayesinde avantajlı şartlardan yararlandı. Etkinlik boyunca müşterilere araçların geçmişi, garanti kapsamı, fiyatlandırma avantajları, finansman çözümleri ve takas süreçleri hakkında detaylı bilgiler sunuldu. Ayrıca bugüne özel kampanyalar, hediye çekilişleri ve sınırsız ikramlarla ziyaretçilere keyifli bir deneyim yaşatıldı.



Etkinlik hakkında değerlendirmelerde bulunan Koçaslanlar Motorlu Araçlar Satış Müdürü Dinçer Kılıç, Renew markasıyla ikinci el araç alışverişine yeni bir anlayış getirdiklerini vurgulayarak, "Renew çatısı altında araçlarımız yalnızca görünüşte değil, altyapısal olarak da güven veriyor. Şenliğimizde yer alan her araç, ekspertiz süreçlerinden geçmiş, geçmişi belgelenmiş ve garanti altına alınmış olarak müşterilerimize sunuldu" dedi.



Müşteri odaklı hizmet anlayışının Renew markasıyla birlikte daha da pekiştiğini belirten Kılıç, "Amacımız yalnızca araç satmak değil, müşterilerimizin zihnindeki soru işaretlerini ortadan kaldırarak ikinci el pazarında yepyeni bir güven ortamı oluşturmak. Renew ile sunduğumuz şeffaflık, kalite ve hizmet anlayışı, ikinci el araca bakış açısını dönüştürüyor" şeklinde konuştu.

Kılıç, etkinliğin stratejik önemine de dikkat çekerek, "Bu şenlik, yalnızca satış odaklı bir gün değil; marka bilinirliğimizi artırmak, müşteriyle doğrudan bağ kurmak ve en önemlisi de markamıza duyulan güveni pekiştirmek adına çok değerliydi. Katılımcıların araçları showroom içinde yakından inceleme, test etme ve uzmanlardan bilgi alma fırsatı bulmaları, doğru karar sürecini destekledi" diye konuştu.



Yoğun ilgi gören bu organizasyonun devamının geleceğini belirten Kılıç, "Geleneksel hale getirmeyi hedeflediğimiz bu tarz etkinliklerle, ikinci el pazarında standartları yükseltmeye kararlıyız. Markamızla, ikinci el araçlarda da showroom kalitesinde bir alışveriş deneyimi sunmaya devam edeceğiz" dedi.

Koçaslanlar Motorlu Araçlar, ikinci el araç sektörüne Renew güvencesiyle profesyonel, şeffaf ve sürdürülebilir çözümler sunarak müşterilerine değer katmayı sürdürüyor.