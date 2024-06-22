İnegölspor’un genç yıldızlarında Furkan Özyapı Kocaelispor ile anlaştı.

İnegölspor’da 27 Haziran Perşembe günü yapılacak genel kurul ile yönetimin belirlenme çalışmaları sürürken, futbolcular tek tek İnegölspor’da ayrılıyor.

İnegölspor’dan ayrılan Furkan Özyapı, bugün Kocaelispor tesislerinde düzenlenen törenle 2+1 yıllık sözleşmesini imzaladı. Kocaelispor’un resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi;

“Yeni transferimiz Furkan Özyapı için tesislerimizde imza töreni düzenlendi. Furkan Özyapı: Kocaeli'de yaşayan her gencin hayali olan bu formayı giyeceğim için çok mutluyum. Sahada elimden gelen her şeyi vermeye hazırım. Stadyumumuzda taraftarlarımızla buluşmak için sabırsızlanıyorum. Umuyorum ki güzel bir sezon geçirip Kocaelispor'u hak ettiği Süper Lig'e çıkaracağız.”

Muhabir: İBRAHİM USLU