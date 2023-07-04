İnegölspor Başkanı Osman Sevim ile Yönetim Kurulu Üyeleri, protokol ziyaretleri kapsamında Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Onursal Başkan Alinur Aktaş'ı makamlarında ziyaret ettiler.

Ziyaret esnasında açıklamalarda bulunan Kulüp Başkanı Osman Sevim, "Bizleri kabul ettiğiniz için sizlere çok teşekkür ediyoruz. Yönetim kurulumuzla birlikte İnegölspor’umuza en iyi şekilde hizmet etmek adına göreve talip olduk. Bu doğrultuda kulübümüze kalıcı gelirler sağlamak adına ciddi adımlar attık ve atmaya da devam ediyoruz. Şuanda da yoğun bir şekilde transfer çalışmalarına yöneldik. Kulübümüze katkı sağlayacağına inandığımız oyuncular ile temas halindeyiz. Birçoğu ile anlaşmamız bitmek üzere. Yakın zamanda anlaştığımız oyuncularımızı kamuoyuna duyuracağız. İnşallah hem sportif açıdan hem de mali açıdan başarılı bir sezon geçireceğiz. Büyükşehir Belediyesi olarak İnegölspor’umuza çok güzel bir tesis kazandırdığınız için sizlere camiamız adına teşekkür ediyoruz” dedi.

Onursal Başkan ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ise yönetim kuruluna başarılar dileyerek, “Kongreniz hayırlı uğurlu olsun. Bursa’mızın her takımı bizim için çok değerli. Bu manada elimizden gelen desteği tüm takımlarımıza vermeye çalışıyoruz. Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak, sporun ve sporcunun her daim yanındayız. İnşallah tüm takımlarımız liglerinde başarılı olur ve Bursa’mızı en iyi şekilde temsil ederler. Sizlere ziyaretiniz için teşekkür ediyorum. Başta Bursaspor’umuz olmak üzere İnegölspor’umuza, Karacabey Belediyespor’umuza, Yıldırım Spor’umuza, Kafkaspor’umuza ve tüm amatör kulüplerimize yeni sezonda başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.