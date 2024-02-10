TFF 2. Lig temsilcimiz İnegölspor, kariyerinde Celtic, Dunde United, NAC Breda, Portsmouth, Ankaragücü, Samsunspor, Çaykur Rize ve Gençlerbirliği gibi köklü kulüpler bulunan Nadir Çiftçi’yi renklerine bağladı.

TFF 2.Lig Kırmızı Grup’ta play-off’u hedefleyen İnegölspor, Karaman Futbol Kulübü’nden forvet Nadir Çiftçi ile sezon sonuna kadar anlaştı. Kulüp tesislerinde düzenlenen imza töreninde konuşan Yönetim Kurulu Üyesi Savaş Evdalı, şunları söyledi: “Devre arasının son gününde geçmişi başarılarla dolu Celtic forması ile Şampiyonlar Liginde mücadele eden ayrıca Süper Lig ve 1.Ligde oynadığı takımlarda adından sıkça söz ettiren forvet oyuncusu Nadir Çiftçi ile sezon sonuna kadar anlaştık. Nadir kardeşimizin atacağı goller ile takımımıza katkı sağlayacağından şüphemiz yok. Anlaşmanın her iki taraf içinde hayırlı olmasını diliyorum.”

Nadir Çiftçi ise İnegölspor gibi büyük bir camiaya geldiği için mutlu olduğunu belirterek, “İnegölspor’a en iyi şekilde katkı vererek takımımızı layık olduğu yere taşımak istiyorum. Bunun için elimden gelen her şeyi yapmaya hazırım. Buraya geldiğim için mutluyum. Transferimde emeği olan herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

Kaynak: SEHER YAŞA