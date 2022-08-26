İnegölspor Futbol Şube Sorumlusu Mustafa Arıcı, Pazar günü saat 17.00’da ligin ilk maçında sahamızda ağırlayacağımız Bayburt Özel İdare Spor maçına tüm futbol severleri davet etti.

Arıcı, özlemle bekledikleri zamanın geldiğini belirterek, “Hayırlısıyla Pazar günü Bayburt maçı ile lige başlıyoruz. Bu önemli maçta tüm taraftarlarımızı maça bekliyoruz. Hedefimiz belli. Bu doğrultuda transferlerimizi yaptık. Takımımız taraftarlarımıza seyir zevki yüksek, tempolu maç izleteceklerdir. Ekibimiz sezon hazırlıkları kapsamında oynadığımız hazırlık maçlarında bunun sinyalini vermişti zaten. Taraftarlarımızdan tek isteğimiz stattaki yerlerini alsın ve son dakikaya kadar takımlarını desteklesinler. Ekibimizde bunun karşılığını 3 puan alarak taraftarlarımıza hediye etsin. Biz hem ekibimize hem de taraftarlarımıza güveniyoruz. Bu arada kombine satışlarımız devam ediyor. Sınırlı sayıda kombinemiz kaldı. Son kombineleri almak isteyen taraftarlarımızın ellerini çabuk tutmalarını tavsiye ediyorum. Kapalı C ve kapılı D türbinleri kombineli olduğu için bu alanlara sınırlı sayıda bilet basılacaktır ve bu alan için bilet fiyatı 30 TL'dir. Maraton tribün ve misafir tribünler için bilet fiyatımız 20 TL'dir. Bilet almak isteyen taraftarlarımız maç saatinden 1 saat önce bilet gişelerinden biletlerini alabilirler.”ifadelerini kullandı.