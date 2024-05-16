

Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi Mayıs ayı Toplantısı ana hizmet binası Meclis Salonu’nda gerçekleşti.



Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Mayıs ayı toplantısı, Başkan Mustafa Bozbey'in başkanlığında yapıldı.

Plan ve Bütçe Komisyonu'nun önerisi doğrultusunda, meskenlerde kullanılan suyun 500 litresi insanı su hakkı kapsamında ücretsiz olarak vatandaşlara sağlanacak. Bu rapor, meclis üyeleri tarafından oy birliğiyle kabul edildi.

Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nde, metro istasyonlarının isimlerinin değiştirilmesine ilişkin olarak Ulaşım Komisyonu'nun sunduğu iki rapor oy birliğiyle onaylandı.

İlk rapor kapsamında, Gökdere Metro İstasyonu'nun adı artık Yıldırım Külliyesi - Elmasbahçeler Metro İstasyonu olarak değiştirilecek. İkinci rapor ise Yıldırım-Davutdede, Duaçınarı ve 152 Evler metro istasyonlarına 'Vişne Ticaret Bölgesi' ibaresinin eklenmesini öngörüyor ve bu da meclis üyeleri tarafından onaylandı.