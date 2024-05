Marmara Belediyeler Birliği Başkanı ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Marmara'nın tamamını ve çevresini etkileyecek büyük bir depremin olasılığını hatırlatarak, Marmara'daki ve yakınındaki belediyelerin de depreme karşı hazırlıklı olması gerektiğini vurguladı. Nilüfer Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen 'Afetten Sonra Yaşam Öğrenme Programı'nda, Marmara Belediyeler Birliği üye belediyeleri, muhtemel deprem ve afet sonrası yaşam alanlarının oluşturulması konusunu ele aldılar.

Bozbey, afetler karşısında bilinçli hareket etmenin önemine dikkat çekerek, tüm Marmara Bölgesi belediyelerinin afetlere hazırlıklı olması gerektiğini belirtti. Ayrıca, deprem ve diğer afetler öncesinde, anında ve sonrasında yapılması gerekenlerin olduğunu vurgulayarak, sürekli dinamik bir hazırlık sürecinin önemine değindi.

Nilüfer Pancar Deposu’nda gerçekleşen programa, MBB ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in yanı sıra Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, MBB üyesi 30 belediyeden yetkililer, Afad yöneticileri, sivil toplum kuruluşu, akademi odaları ve özel sektör temsilcileri katıldı.



“Marmara’daki belediyeler tüm afetlere hazırlıklı olmalı”

Programda konuşan Marmara Belediyeler Birliği Başkanı ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, yaşanacak afetler karşısında bilinçli hareket etmek gerektiğini söyledi. Marmara Bölgesi’ndeki tüm belediyelerin afetlere hazırlıklı olmak zorunda olduğunu belirten Başkan Mustafa Bozbey, 6 Şubat depreminin o güne kadar düşünülmemiş birçok konunun aslında ne kadar önemli olduğunu gösterdiğini ifade etti. Deprem başta olmak üzere tüm afetlerin öncesinde, anında ve sonrasında yapılması gerekenler olduğunu dile getiren Başkan Bozbey, “Marmara Belediyeler Birliği olarak bu konudaki deneyimlerimizi tüm belediyelerle paylaşıyoruz. Hazırlanan programı, bu açıdan önemsiyorum. Marmara’daki tüm belediyeler deprem başta olmak üzere tüm afetlere hazırlıklı olmak zorunda. Marmara’nın yakınındaki belediyelerle de aynı konular üzerinde hazırlıklı olmak zorunda. Ancak bu şekilde yarına güçlü bir şekilde bakabiliriz. İstanbul, Bursa veya Marmara Denizi merkezli olacak büyük bir deprem, Marmara’nın tamamını ve Marmara dışında kalan bölgeleri de etkileyecektir. Bunu hiç unutmayalım. Muhtemel afetle birlikte desteğin geleceği bölgeleri de belirlemeliyiz. Hangi şehirlerin nasıl destek vereceğini planlamalıyız. Bu planları da her yıl kağıt üzerinde dahi olsa test ederek sürekli dinamik halde tutmalıyız” diye konuştu.

“Arzumuz güvenli, dirençli kentlerde yaşamak”

Vatandaşları ‘afet’ konusunda duyarlı hale getirmenin ve bilinçlendirmenin önemine vurgu yapan Başkan Bozbey, bu konuda tüm bileşenlerle birlikte hareket etmek gerektiğini anlattı. Toplumun, bir afet karşısında nasıl davranacağını bilmesinin de önemli olduğunu söyleyen Başkan Bozbey, “6 Şubat depremini hepimiz hatırlıyoruz. Ben de bizzat bölgeye giderek durumu gözlemledim. Çalışmalar yaptık. Bursa dahil her bölgede insanlarımız deprem sonrası iyi niyetle ayağa kalktı. Ancak bölgede ihtiyaç farklı, gönderilenler başkaydı. Bu gerçekleri bilmek gerekiyor. 17 Ağustos depreminde de deneyimimiz oldu. Sonrasında unutmaya başladık. 6 Şubat depremi ise birçok şey için milat oldu. Bizlerin ne yapması gerektirdiğini düşündürdü. Marmara Belediyeler Birliği olarak tüm belediyelerimizle paylaşımlar yaparak diğer çalışmalara katkı sunmak istiyoruz. Arzumuz güvenli, dirençli kentlerde yaşamak. Her an deprem olacağını düşünürsek, deprem öncesi, anında ve sonrasında yapılacakları içe ait hissedersek sağlıklı bir yaşam süreriz. Yapılan bu programın katılımcılara ufuk açacağına inanıyorum. Bilinçli olmak, bilgili olmak zorundayız” dedi.



Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, afet sonrası en basit durumların bile vatandaşlar için büyük önem taşıdığına vurgu yaptı. Nilüfer Belediyesi’nin geçmişten bu yana birçok çalışma yaptığını ve yeni dönemde de planlamalar yaptığını belirten Özdemir, Nilüfer’in 28 mahallesinde afet istasyonu kurulduğunu hatırlatarak mahallelerde ‘Afet dayanışma gönüllüleri’ oluşturacaklarını ifade etti. Nilüfer’de 2017’de ‘Afet ve acil durum yönetim merkezi’ oluşturduğunu dile getiren Özdemir, programda çıkan deneyimlerden faydalanarak düşünceleri geliştireceklerini söyledi.



MBB Eğitim ve Projeler Müdürü Görsev Argın Uz, Marmara Bölgesi’ndeki belediyelerin muhtemel Marmara depremin göz önüne alarak afet sonrasına hazırlık olması gerektiğini, bu yönde de eğitim çalışmalarının süreceğini anlattı.

Açılış konuşmalarının ardından uzmanlar tarafından afetten sonra yaşamın inşasındaki aktörlerin buluşma noktası olma niteliğini taşıyacak sunum ve atölyelerini katılımcılarla paylaştı. 3 gün boyunca muhtemel afetler sonrası geçici barınma alanlarının yer seçimi, kritik altyapılar, yapım teknikleri, birey psikolojisi ve topluluk oluşturma gibi konular ele alınarak bilgi ve tecrübe paylaşımı yapılacak.