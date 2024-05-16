Bursaspor Başkan Adayı Enes Çelik’in yönetim kurulunda yer alacak isimler belli oldu.

Bursaspor Başkan Adayı Enes Çelik’in yönetim listesi belli oldu. 19-26 Mayıs’ta gerçekleşecek Olağan Genel Kurul’a tek aday olarak girecek olan Çelik’in yönetim listesinde şu isimler yer alıyor: “Emir Çokçağlayan, Mesut Günal, Oğuzhan Kutlucan, Muhammet Danışman, Harun Yıldırım, Coşkun Özgel, Murat Hatipoğlu, Coşkun Yavuz. Yedek listesi: Faruk Bakgör, Latif Albayrak, Ali Ağır, Fatih Pulat, Ömer Keskin, Erdinç Doğan, Bilal Akmar, Tolga Kayaer.”