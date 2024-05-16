Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Engelliler Haftası nedeniyle düzenlenen hayır çarşısını ziyaret ederek özel çocuklar ve aileleri ile bir araya geldi, İsmet İnönü Caddesi’nde vatandaşları ve esnafları selamladı.

Bozüyük Şehit Zafer İpek Özel Eğitim İlkokulu-Ortaokulu ve Meslek Okulu ile Bozüyük Özel Eğitim Uygulama Okulu l.ll.lll. Kademe özel öğrencilerinin yıl içerisinde yapmış olduğu ürünlerden oluşan sergi Okul Aile Birliği tarafından Bozüyük 100. Yıl Çarşı Meydanı’nda hazırlandı. 2 gün sürecek hayır çarşısını Başkan Bakkalcıoğlu beraberindeki CHP İlçe Başkanı İsmail Akçasoy, İlçe Yönetimi ve Belediye Meclis Üyeleri ile birlikte ziyaret etti. Özel öğrencilerin yapmış olduğu birbirinden kıymetli el işlerinin yer aldığı hayır çarşısını gezen Başkan Bakkalcıoğlu, öğrenci ve aileleri ile yakından ilgilenerek onlarla sohbet etti. Daha sonra; İsmet İnönü Caddesi üzerinde vatandaşları ve esnafları selamlayan Başkan Bakkalcıoğlu ve beraberindekiler esnaflara hayırlı iş, bereketli ve bol kazanç temennisinde bulundu.