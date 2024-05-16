Bilecik’te düzenlenen ’Unutulmaya Yüz Tutmuş Geleneksel Oyunlar Şenliği’ renkli görüntülere sahne oldu. Bilecik Valisi Şefik Aygöl’ün en başarılı olduğu oyun misket oldu.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi tarafından Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında kampüs içinde ’Unutulmaya Yüz Tutmuş Geleneksel Oyunlar Şenliği’ düzenlendi. Şenliklere Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Bilecik Cumhuriyet Başsavcısı Burak Olgun, Bilecik Belediye Başkan Yarıcmısı Güven Sönmez, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, kurum müdürleri ve öğrenciler katıldı. Vali Aygöl, unutulmaya yüz tutmuş kiremit devirmece, mokacık, metcik, aşıklar, ayakcak/makak, gıncırdak, aba kapmaca, şamuk, göz bağlama, dokuz taş, bulmaca, gelme top, köy göçtü, ve misket oyunlarından bazılarını denedi. Vali Aygöl, en başarılı olduğu oyun ise misket oldu.

"Çocuklarımız hem eğleniyorlar, hem vakit geçiriyorlar"

Vali Aygöl, Gençlik Haftası kapsamında il genelinde birçok programların düzenlendiğini belirterek, "Özellikle gençle ile çocuklarımıza eski oyunlarımızı, kültürel oyunlarımızı sergilemek açısından üniversite rektörümüzün himayesinde burada onlarca oyun düzenlendi, hazırlandı. Zaten izleyicilerimizde sizin görüntülerde görecek ki bu görüntüleri gördüğünde herkes kendinden bir şeyler bulacak. Çünkü yöre değişse dahi oyunların aslı bu ülke genelinde birbirine benzerlik gösterdiği, yörenin şartlarına, uygunluğa göre bu oyunların oynandığını görme fırsatı bulduk. Çocuklarımız hem eğleniyorlar, hem vakit geçiriyorlar, hem haftaya uygun bir pozisyon oluşuyor. Ama bunun yanında biz yeniden tabi geçmişimize gitme fırsatı buluyoruz" dedi.

"Bizde geçmiş günlerimize köyde yaşadığımız için o günlerimiz gitme fırsatı bulduk"

Vali Aygöl konuşmasının devamında, "İlk önce dışarıdan oyunlar çok kolay gibi duruyor. Aslında izlediğinizde ben zaten yaparım denilen oyunların aslında bir emek istediğini ve çokta kolay olmadığını gördünüz. Bizde geçmiş günlerimize köyde yaşadığımız günlere, Anadolu topraklarında ki o günlerimiz gitme fırsatı bulduk. Bizde çok mutlu olduk, bizde eğlendik" dedi.

"Dijital oyunlardan kurtulmak mümkün değil bunu biliyoruz"

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir ise, "Biz şu anda dijital çağdayız. Dijital oyunlardan kurtulmak mümkün değil bunu biliyoruz. Ama bizim geleneğimizde eskiden oynadığımız çok güzel oyunlar, çok güzel aktiviteler var. Esasen bugün valimizin buraya teşrifleriyle bu oyunları tecrübe ettik. Hakikaten bir emek isteyen oyunlar. Yani gelişigüzel çıkmamış, ilgiyle çıkmış oyunlardır. Dolayısıyla üniversitemizi de sayın hocalarımız vasıtasıyla böyle oyunlara açmak bizim ayrı bir mutluluk oldu" dedi.

"Bu oyunları yeni nesillere aktarıyoruz"

’Unutulmaya Yüz Tutmuş Geleneksel Oyunlar Şenliği’ sorumlusu Doç. Dr. Raif Zileli ise, "Destek programı kapsamında bin 350 lira gibi düşük bir bütçeyle aslında bu oyunları gittik, toparladık kaynak kişilerden öğrendik. Yeni nesillere aktarıyoruz. Hem kültürel mirasımızın aktarımı konusunda, hem kurumsal olarak aidiyet duygumuzun, birlik ve beraberliğimizin gelişmesi noktasında güzel bir etkinlik düzenledik. Umarım önümüzdeki yıllarda bu oyunları daha alt kademelere indirmek adına kurumlarla daha önce güzel projelere imza attık yeni projelere de imza atarız" diye konuştu.

Öte yandan oyunlarda başarı elde eden öğrencilere çeşitli kitaplar hediye edildi.