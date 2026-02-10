Edirne'de Trakya Balkan Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen basın toplantısında, söz konusu düzenleme eleştirilerek, kamuoyuna açıklama yapıldı. Dernek üyeleri, kararın demokratik katılım hakkını zedelediğini savundu.

Dernek Başkanı Cevat Güneş, Bulgaristan Parlamentosu'nun 5 Şubat'ta Vazrajdane Partisi'nin teklifi doğrultusunda aldığı kararla, Avrupa Birliği dışındaki ülkelerde diplomatik temsilcilikler haricinde en fazla 20 sandık kurulabileceğini belirtti.

Türkiye'de yaşayan yüz binlerce Bulgaristan vatandaşı çifte vatandaş bulunduğuna dikkat çeken Güneş, 'Maalesef gördüğümüz son bu gelişmeler, 1989 öncesi yapılan teamüllere uygun bir şekilde günümüzde de devam etmektedir. Türkiye'de yaşayan Bulgaristan vatandaşları olarak buradaki bu durumdan dolayı çok büyük rahatsızlık ve sıkıntılar duymaktayız ve bunu dile getirmek istiyoruz' dedi.

'İnsan haklarına aykırı bir durum'

Bu konunun insan haklarına aykırı bir durum olduğunu vurgulayan Güneş, 'Çünkü biz Bulgaristan'da bize tanınmış olan bu haklardan mahrum bırakılmak istemiyoruz. Yasal olarak biz sandığa girip oy kullanma hakkına sahibiz fakat Türkiye büyük bir ülke ve burada yaşayan soydaşlarımız farklı illerde mevcut. Siz eğer sandıkları 160 küsur sayıdan 20'ye düşürüp bizim hakkımızı kısıtlıyorsanız bu fiili olarak şu anlama gelmekte, siz oy kullanmayın, siz Türk soylu Bulgaristan vatandaşlarısınız. Dolayısıyla sizin biz oyunuzu Bulgaristan Parlamentosu'nda görmek istemiyoruz. Fakat biz de şunu dile getirmek istiyoruz, biz Bulgaristan parlamentosunda temsil edilmek istiyoruz. Çünkü biz Bulgaristan vatandaşıyız ve oradaki anayasa bize de bu hakkı tanıyor. Bizim dedelerimiz, atalarımız bu topraklarda yaşadı. Biz de burada yaşadık. Hoşumuza gitmeyen bir zorunlu göç ve asimilasyon politikasına karşı kaldığımız için biz Türkiye'ye ana vatana göç etmek zorunda kaldık. Fakat bizim dedelerimiz, babalarımız yıllarca Bulgaristan'da, vatandaşı oldukları ülkede emek verdiler, orası için çalıştılar, büyük fedakarlık yapıp Bulgaristan'ı el birliğiyle ayağa kaldırmak için uğraştılar. Bizim ayrımcılığa maruz kalmamız bizim açımızdan kabul edilebilir bir durum değildir. Bunu bir bildiri ile sunmak istiyoruz' ifadelerine yer verdi.

Toplantıda söz alan derneğin dış ilişkilerden sorumlu üyesi ve Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bülent Yıldırım ise kararın hukuki ve demokratik boyutuna dikkat çekti. Yıldırım, çifte vatandaşların siyasi katılım haklarının değerlendirilmesinde özel bir hassasiyet gösterilmesi gerektiğini söyledi.

Yıldırım, Türkiye'de yaşayan Bulgaristan vatandaşlarının önemli bölümünün 1989 yılında Bulgaristan'da uygulanan zorunlu göç ve asimilasyon politikaları sonucunda ülkelerinden ayrılmak zorunda kaldıklarını söyledi.

2024 yılında gerçekleştirilen seçimlerde Türkiye genelinde 160'ın üzerinde sandık kurulmuş olmasının, Türkiye'de yaşayan Bulgaristan vatandaşlarının nüfus yoğunluğu ve coğrafi dağılımı hakkında açık bir gösterge sunduğunu aktaran Yıldırım, yeni düzenleme ile sandık sayısının 20 ile sınırlandırılmasının, seçme hakkının fiilen kullanılabilirliğini ortadan kaldıracak ölçüde ciddi bir kısıtlama doğurduğunu ifade etti.

Yurt dışında yaşayan Bulgaristan vatandaşlarının seçme ve seçilme haklarını fiilen koruyacak daha kapsayıcı ve orantılı bir düzenlemenin hayata geçirilmesi çağrısında bulunan Yıldırım, Bulgaristan makamlarından gerekli adımların atılmasını talep ettiklerini söyledi.

Basın toplantısı, kararın geri çekilmesi çağrısıyla sona erdi.