Bursa İnegöl merkezli Balyoz Madencilik, kendi mermer ocaklarından elde ettiği yüksek kaliteli taşlarla mobilya ve dekorasyon sektörlerine özel tasarım mermerler sunarak dikkat çekiyor.

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Firma, 1700 metrekarelik kapalı üretim alanında, özellikle mobilya firmalarına yönelik geliştirdiği özel tasarım mermerlerle sektörde öne çıkıyor.

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Onyx ve 25 Çeşit Mermerle Geniş Hizmet Yelpazesi

Balyoz Madencilik, ışık geçiren şeffaf onyx mermerler başta olmak üzere, yaklaşık 25 farklı mermer çeşidini işleyerek geniş bir ürün yelpazesi sunuyor.

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Firmanın ürünleri sadece mobilya ve dekorasyon sektörlerinde değil, aynı zamanda hediyelik eşya ve aydınlatma sektörlerinde de büyük ilgi görüyor.

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5 eksenli water jet ve CNC köprü kesme makineleri ile yüksek hassasiyetle yapılan kesimler, projelerde estetik ve fonksiyonel çözümler sağlıyor.

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Özgün ve Estetik Tasarımlar

Balyoz Madencilik, CNC router makineleri ile üç boyutlu tasarımlar da üreterek projelere özgün ve estetik bir dokunuş katıyor.

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Firmanın kurucusu Serdal Özkan, “Kendi ocağımızdan çıkardığımız mermerlerle, mobilya ve dekorasyon sektörlerine özel ürünler tasarlıyoruz. Tasarım ve teknolojiyi birleştirerek, sektörde kalite ve estetiği artırmayı hedefliyoruz,” diyerek firmanın yenilikçi yaklaşımını vurguluyor.

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ONYX MARBLE Markasıyla Yurt İçi ve Yurt Dışı Pazarlarda Etkinlik

Balyoz Madencilik, ONYX MARBLE markası altında, hem yurt içinde hem de yurt dışında mermer bazlı ürünlerinin satışını gerçekleştiriyor.

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Firma, mağazacılık alanında bayilikler vererek sektörde lider bir isim olmayı amaçlıyor.

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Ürettikleri özel tasarım mermerler, mobilya ve dekorasyon ürünlerine değer katarak, estetik ve kaliteyi bir araya getiriyor.

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Kaynak: BÜLTEN