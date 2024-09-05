Bursa İnegöl merkezli Balyoz Madencilik, kendi mermer ocaklarından elde ettiği yüksek kaliteli taşlarla mobilya ve dekorasyon sektörlerine özel tasarım mermerler sunarak dikkat çekiyor.

Firma, 1700 metrekarelik kapalı üretim alanında, özellikle mobilya firmalarına yönelik geliştirdiği özel tasarım mermerlerle sektörde öne çıkıyor.

Onyx ve 25 Çeşit Mermerle Geniş Hizmet Yelpazesi

Balyoz Madencilik, ışık geçiren şeffaf onyx mermerler başta olmak üzere, yaklaşık 25 farklı mermer çeşidini işleyerek geniş bir ürün yelpazesi sunuyor.

Firmanın ürünleri sadece mobilya ve dekorasyon sektörlerinde değil, aynı zamanda hediyelik eşya ve aydınlatma sektörlerinde de büyük ilgi görüyor.

5 eksenli water jet ve CNC köprü kesme makineleri ile yüksek hassasiyetle yapılan kesimler, projelerde estetik ve fonksiyonel çözümler sağlıyor.

Özgün ve Estetik Tasarımlar

Balyoz Madencilik, CNC router makineleri ile üç boyutlu tasarımlar da üreterek projelere özgün ve estetik bir dokunuş katıyor.

Firmanın kurucusu Serdal Özkan, “Kendi ocağımızdan çıkardığımız mermerlerle, mobilya ve dekorasyon sektörlerine özel ürünler tasarlıyoruz. Tasarım ve teknolojiyi birleştirerek, sektörde kalite ve estetiği artırmayı hedefliyoruz,” diyerek firmanın yenilikçi yaklaşımını vurguluyor.

ONYX MARBLE Markasıyla Yurt İçi ve Yurt Dışı Pazarlarda Etkinlik

Balyoz Madencilik, ONYX MARBLE markası altında, hem yurt içinde hem de yurt dışında mermer bazlı ürünlerinin satışını gerçekleştiriyor.

Firma, mağazacılık alanında bayilikler vererek sektörde lider bir isim olmayı amaçlıyor.

Ürettikleri özel tasarım mermerler, mobilya ve dekorasyon ürünlerine değer katarak, estetik ve kaliteyi bir araya getiriyor.