

Evliya Çelebi’nin seyahatnamesinde İnegöl isminin Ezinegöl’den türediği belirtilse de bilinen en eski isminin Angelacoma olduğu biliniyor.

İnegöl’e ait en eski haritalar ise Osmanlı ve Farsça harflerle yazılan belgelerde görülse de özellikle hazine avcılarında yer alan İbranice harflerle yazılmış İnegöl belgelerine de rastlanıyor.



Ancak halk dilinde en iyi anlaşılan ve 1900’lü yıllara ait olduğu tespit edilen bir haritada, ilçe sınırları çok net bir şekilde görülebiliyor. İngilizler tarafından yapıldığı tahmin edilen haritada İnegöl’ün bir çok köy isminin farklı olduğu, bazılarının aynı şekilde korunduğu, çoğunun ise zamanla değişime uğradığı görülüyor.