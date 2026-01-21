Yeni bir araştırmaya göre, prostat kanseri İngiltere’de en yaygın kanser türü olarak meme kanserini geride bıraktı. Araştırmacılar bir yıl içinde bu hastalığa yakalanan erkeklerin sayısında keskin bir artış tespit etti. Çalışmayı değerlendiren Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Emre Salabaş, prostat kanserinin erkeklerde en sık görülen kanser türlerinden biri olduğuna dikkat çekerek, her 8 erkekten birinin yaşamlarının bir döneminde prostat kanseri tanısı aldığını belirtti.

Türkiye’de ve dünyada prostat kanseri görülme sıklığının giderek arttığına dikkat çeken Doç. Dr. Emre Salabaş, Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre her yıl dünya genelinde yaklaşık 1,4 milyon yeni prostat kanseri vakasıyla karşılaşıldığını belirterek, hastalığın özellikle erken evrelerde neredeyse hiçbir belirti vermeden sinsi bir şekilde ilerleyebildiğini vurguladı.

Prostat kanserinin en sık görülen 10 belirtisi

Doç. Dr. Emre Salabaş, prostat kanserine işaret edebilecek 10 önemli uyarı işaretini de sıraladı;

İdrarda veya menide kan

İdrar yapmada sorunlar; sık idrara çıkma ihtiyacı hissetme veya idrar akışının yavaş veya zayıf olması gibi durumlar.

İdrar tıkanıklığı

İdrar kaçırma

Kalça, sırt, kaburga veya diğer bölgelerde ağrı

Bacaklarda veya ayaklarda güçsüzlük veya uyuşma

Tükenmişlik

İstem dışı kilo kaybı

Doç. Dr. Emre Salabaş, herhangi bir şikayeti olmayan hastalarında, PSA tarama testi ile prostat kanseri teşhisi alabileceğinin unutmaması gerektiğini de vurguladı.

Kemik ağrılarını hafife almayın

Prostat kanserinin kemiklere yayılma eğilimi gösterebildiğine dikkat çeken Doç. Dr. Emre Salabaş, "Bu durum; kemik ağrısı, kırıklar ve hareket kabiliyetinde kısıtlanmaya yol açabilir. Bu tür belirtilerden herhangi biri fark edildiğinde, vakit kaybetmeden prostat kanseri taraması için bir hekime başvurulmalıdır. Ancak prostat ya da idrar yolu ile ilgili birçok belirtinin çoğu zaman prostat kanseriyle doğrudan ilişkili olmadığını da unutmamak gerekir. Bu nedenle, diğer olası sağlık sorunlarının dışlanması büyük önem taşır" ifadelerini kullandı.

50 yaşına giren tüm erkeklerin prostat kanseri taramasından geçmesi gerektiğine dikkat çeken Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Emre Salabaş, "Prostat kanseri riski daha yüksek olan bireylerde taramaların 40-45 yaş aralığında başlatılması gerekir. Ailesinde prostat kanseri öyküsü bulunanlar ile BRCA geni gibi genetik yatkınlığa sahip kişiler risk grubunda yer almaktadır" diye konuştu.