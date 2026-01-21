Bursa'nın Nilüfer Belediyesi, kentin kültür sanat hayatına akademik ve entelektüel derinlik katan etkinliklerine bir yenisini daha ekledi. Nilüfer Belediyesi Dr. Hüseyin Parkan Sanlıkol Müzik Enstrümanları Müzesi'nde düzenlenen ve yürütücülüğünü Prof. Dr. Özlem Doğuş Varlı'nın üstlendiği 'Etnomüzikoloji Bahçesi' seminer dizisi, ilk oturumuyla katılımcılarla buluştu.

Etnomüzikolojinin disiplinler arası yapısını ve zenginliğini bir 'bahçe' metaforu üzerinden ele almayı hedefleyen seminerlerin ilki, 'Sesi Duyulmayanın Sesi: Etnomüzikoloji' başlığıyla gerçekleştirildi. Müziğin sadece bir ses değil, aynı zamanda bir kültür taşıyıcısı olduğunun vurgulandığı söyleşide, bu bilim dalının çalışma sahaları ve yöntemleri masaya yatırıldı.

Prof. Dr. Özlem Doğuş Varlı, gerçekleştirdiği sunumda etnomüzikolojinin çok katmanlı yapısını katılımcılara aktardı. Bahçe metaforunun sunduğu çeşitlilikten yola çıkılarak; müzik, ses ve dans ekseninde yapılan alan araştırmalarından çarpıcı örnekler paylaşıldı. Özellikle 'sesi duyulmayanın sesi' olma kavramı üzerinde durulan etkinlikte, müziğin toplumsal hafıza ve kimlik inşasındaki rolü incelendi.