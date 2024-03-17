İnegöl Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Alper Taban, yeni dönemde her kesime, 7’den 77’ye her yaştan bireye yönelik çalışmalar olacağını müjdeleyerek özellikle gençler için özel bir hazırlık içerisinde olduklarını açıkladı. İnegöl Belediyesi’nin kuruluşunun 154. Yılına özel 154 projeyle yola çıktıklarını hatırlatan Taban, Türkiye Yüzyılı şehirlerinin inşa edildiği dönemde geleceğin umudu gençlerin el üstünde tutulacağını söyledi.

GENÇLER BU PROJELER SİZLER İÇİN

Beyannamede yer alan gençlere yönelik çalışmaları kamuoyu ile paylaşan Başkan Taban, “Yeni dönemde gençler için çok özel hazırlıklarımız var. Neler yapacağımızdan bahsetmek gerekirse; zinde ve çevik bir gençlik için yeni kapalı yüzme havuzları, kapalı spor salonları, yeni antrenman sahaları yapacağız. Gençlerin sosyal ve kültürel yaşamına dokunmak için Yeni Gençlik Merkezi, bu dönem örnek eğitim projelerimiz arasında yer alan Nöbetçi Kitaphanelere yenilerini ekleyeceğiz. Gençlerimizin ufkuna, vizyonuna çok güveniyoruz. Fırsatlar verildiğinde gençlerimizin neler yapabileceğini bu dönem oluşturduğumuz Proje Takımları ve benzer organizasyonlarla gördük. İşte bunun için Girişimcilik Merkezi ve Bilim Merkezi kuracağız ve bunlar sadece başlangıcı olacak” dedi.

GENÇLER İÇİN ONLARCA PROJE

Sanattan spora, eğitimden sosyal yaşama gençler için daha pek çok projeleri olduğunu dile getiren Başkan Taban, “Motospor Kompleksi, semt sahaları, bisiklet yolları, master teşvik programları, eğitim yardımları, sporcu genç bursu, staj desteği, Kariyer ve İstihdam Merkezi, genç girişimcilere destek, kırtasiye yardımı, kantin desteği, üniversite öğrencilerine seyahat desteği, marka festivaller, scooter ve bisiklet park alanları, genç kart, yeni YKS kurs merkezi, genç mobil uygulamamız ile İnegöl’ümüzde gençlerimiz el üstünde olacak” diye konuştu.