Görüşmede, iki ülke arasında 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşılması için atılabilecek adımlar ele alındı. Ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi yönünde değerlendirmelerde bulunulduğu belirtilirken, mevcut iş birliğinin sürdürülebilir bir şekilde güçlendirilmesi konusunda mutabakata varıldığı ifade edildi.

Bolat, küresel ve bölgesel gelişmelerin şekillendirdiği yeni dönemde, Türkiye ile Rusya arasındaki ikili ilişkilerin ve ekonomik iş birliğinin daha da ileri taşınmasına yönelik görüş alışverişinde bulunulduğunu aktardı.