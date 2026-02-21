Bursa Büyükşehir Belediyesi, şehrin 1060 mahallesinde teravih namazı sonrası tatlı dağıtım noktalarını paylaştı.
Bursa Büyükşehir, "Ramazan boyunca her akşam belirlenen cami önlerinde ve mahalle meydanlarında tatlılarımızı dağıtarak halkımızla buluşacağız. Bu vesileyle Ramazan'ın coşkusunu hep birlikte hissedeceğiz." dedi.
BURSA 21 ŞUBAT TATLI DAĞITIM NOKTALARI
- Nilüfer - Akçalar - Akçalar Yeni Camii
- Nilüfer - Fadıllı - Fadıllı Yeni Camii
- Nilüfer - Ayvaköy - Ayvaköy Yeni Camii
- Nilüfer - Unçukuru - Unçukuru Yeni Camii
- Nilüfer - Güngören - Güngören Yeni Camii
- Nilüfer - Korubaşı - Korubaşı Yeni Camii
- Nilüfer - Kuruçeşme - Kuruçeşme Yeni Camii
- Nilüfer - Maksempınar - Maksempınar Yeni Camii
- Nilüfer - İnegazi - İnegazi Yeni Camii
- Nilüfer - Üçpınar - Üçpınar Yeni Camii
- Nilüfer - Atlas - Atlas Yeni Camii
- Nilüfer - Kadriye - Kadriye Yeni Camii
- Nilüfer - Badırga - Badırga Yeni Camii
- Nilüfer - Çatalağıl - Çatalağıl Yeni Camii
- Nilüfer - Çaylı - Çaylı Yeni Camii
- Nilüfer - Karacaoba - Karacaoba Yeni Camii
- Nilüfer - Gölyazı - Gölyazı Yeni Camii
- Nilüfer - Başköy - Başköy Yeni Camii
- Nilüfer - Büyükbalıklı - Büyükbalıklı Yeni Camii
- Nilüfer - Gökçe - Gökçe Yeni Camii
- Nilüfer - İrfaniye - İrfaniye Yeni Camii
- Nilüfer - Konaklı - Konaklı Yeni Camii
- Osmangazi - Soğukpınar - Soğukpınar Camii
- Osmangazi - Hüseyinalan - Hüseyinalan Camii
- Osmangazi - Mürseller - Mürseller Camii
- Osmangazi - Başaran - Başaran Camii
Kaynak: Haber Merkezi