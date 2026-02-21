Bursa Büyükşehir Belediyesi, şehrin 1060 mahallesinde teravih namazı sonrası tatlı dağıtım noktalarını paylaştı.

Bursa Büyükşehir, "Ramazan boyunca her akşam belirlenen cami önlerinde ve mahalle meydanlarında tatlılarımızı dağıtarak halkımızla buluşacağız. Bu vesileyle Ramazan'ın coşkusunu hep birlikte hissedeceğiz." dedi.

BURSA 21 ŞUBAT TATLI DAĞITIM NOKTALARI

Nilüfer - Akçalar - Akçalar Yeni Camii

Nilüfer - Fadıllı - Fadıllı Yeni Camii

Nilüfer - Ayvaköy - Ayvaköy Yeni Camii

Nilüfer - Unçukuru - Unçukuru Yeni Camii

Nilüfer - Güngören - Güngören Yeni Camii

Nilüfer - Korubaşı - Korubaşı Yeni Camii

Nilüfer - Kuruçeşme - Kuruçeşme Yeni Camii

Nilüfer - Maksempınar - Maksempınar Yeni Camii

Nilüfer - İnegazi - İnegazi Yeni Camii

Nilüfer - Üçpınar - Üçpınar Yeni Camii

Nilüfer - Atlas - Atlas Yeni Camii

Nilüfer - Kadriye - Kadriye Yeni Camii

Nilüfer - Badırga - Badırga Yeni Camii

Nilüfer - Çatalağıl - Çatalağıl Yeni Camii

Nilüfer - Çaylı - Çaylı Yeni Camii

Nilüfer - Karacaoba - Karacaoba Yeni Camii

Nilüfer - Gölyazı - Gölyazı Yeni Camii

Nilüfer - Başköy - Başköy Yeni Camii

Nilüfer - Büyükbalıklı - Büyükbalıklı Yeni Camii

Nilüfer - Gökçe - Gökçe Yeni Camii

Nilüfer - İrfaniye - İrfaniye Yeni Camii

Nilüfer - Konaklı - Konaklı Yeni Camii

Osmangazi - Soğukpınar - Soğukpınar Camii

Osmangazi - Hüseyinalan - Hüseyinalan Camii

Osmangazi - Mürseller - Mürseller Camii

Osmangazi - Başaran - Başaran Camii