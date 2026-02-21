İstanbul'da İETT otobüsüne binen bir kadın, köpeğine ağızlık takmadığı için diğer yolcuların tepkisini çekti.

"HAVA ALMAYAN BEYNİNE HAVA SOKARIM"

Uyarılara aldırış etmeyen kadın, "Seni alırım aşağıya, hava almayan beynine hava sokarım" dedi.

Polisin aranması gerektiğine yönelik sözlere ise kadın "Polis benim emrimde, ben savcıyım" ifadeleriyle karşılık verdi.

"SENİ ÖLDÜRÜRÜM"

Karşısındaki başörtülü kadına hakaretlerini sürdüren şahıs, "O videoyu sileceksin. Seni öldürürüm. Çocuklar senin gibi yobazlar yüzünden ölüyor" şeklinde konuştu.