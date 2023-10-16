Tel Aviv'de sirenler çalmaya başladı. Hamas’ın saldırısı esnasında oturumda olan İsrail meclisi Knesset üyeleri sığınaklara akın etti.

Tel aviv'e füze saldırısı

Hamas'ın 7 Ekim'de başlattığı operasyonun ardından çatışmalar 10 gündür devam ederken, karşılıklı füze saldırıları da sürüyor. Hamas'ın Tel Aviv'e ve birçok noktaya füze salvosu göndermesinin ardından sirenler çalmaya başladı.

Vekiller sığınaklara gitti

Sirenler duyulur duyulmaz Knesset'teki güvenlik oturumu da bombardıman nedeniyle durduruldu ve vekiller sığınaklara yerleştirildi.