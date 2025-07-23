Derneğin ikinci durağı, İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) oldu. Başkan Bahadır Bayraktar ve yönetim kurulu üyeleri, İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ ile bir araya geldi.

Ziyarette derneğin yapılanması, projeleri ve İnegöl’ün geleceğine dair vizyon konuşuldu. Özellikle İnegöl’ün il olması ve yeni bir üniversitenin kazandırılması konuları gündemin ön sıralarında yer aldı.

İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ, her iki projenin de şehir için hayati önem taşıdığını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

“İnegöl’ün il olması ve İnegöl Üniversitesi’nin kurulması, hem şehrimizin ekonomik hem de sosyal gelişimi için gerekliliktir. Bu konuda her zaman desteğe hazırız.”

Ayrıca, dernek kurucu üyeleri arasında yer alan Uğurdağ’a, İnegöl Kent Gönüllüleri Derneği tarafından bir hediye takdim edildi.

Başkan Bahadır Bayraktar, “Sayın Uğurdağ’a misafirperverliği için teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyoruz” dedi.