MOSDER Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Balcı İstanbul fuarının değerlendirmesini TGRT Haber ekranlarında değerlendirdi.



Canlı yayında İnegöl’ün mobilyada pozisyonunun konuşulduğu anda İnegöl’ün il olması arzuladıklarını ifade eden Balcı “İnegöl il olmayı hak eden bir ilçemiz. İnegöl’ün il olmasını canı gönülden istiyorum. İnşallah İnegöl il olacak. Cumhurbaşkanımız da duysun herkeste duysun. İnegöl gece gündüz çalışan küçük İstanbul gibi bir şehir. Hem gece hem gündüz çalışıyorlar. Fabrikalar sürekli çalışıyor. İnegöl’de mobilya 2 vardiya tekstil sektörü ise 3 vardiya çalışıyor. İnegöl ihracatı dikkat çeken bir şehir. Mobilya OSB’miz var. O Bölgede 150 tane mobilya fabrikamız var. İnegöl marka çıkarmaya aday olan marka olmak için patlamaya hazır firmalarımız var. ” dedi.