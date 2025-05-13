Turgutalpspor’un elde ettiği bu önemli galibiyet, İnegöl’de büyük sevinçle karşılandı. Sezai Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “İnegöl’ün kızları tozu dumana katmaya devam ediyor. Bugün Balıkesir’de Türkiye Kadın Futbolu 2. Lige yükselme maçında İzmir Selçuk Çamlıkspor’u 5-1 yenip ilk 8 takım arasına kalan Turgutalpsporumuzu kutlar, başarılarının devamını dilerim.” ifadelerini kullandı.

Turgutalpspor’un yükselişi, ilçede kadın futboluna olan ilgiyi de artırmaya devam ediyor.