Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından yapılan açıklamaya göre 29-30-31 Mayıs tarihleri arasında yapılacak olan bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle İnegöl'ün Kocakonak, Gedikpınar, İhsaniye, Yukarıbalık, Yeniköy, Sultaniye, Tahtaköprü, Eskikaracakaya, Hacıkara, Mezit, Rüştiye, Sulhiye, Sultaniye, Tüfekçikonak, Güneykestane, Cumhuriyet, Kurşunlu, Güzelyurt, Esentepe ve Yunusemre mahallelerinde elektriklerin kesileceği belirtildi.

İşte kesinti yaşanacak mahalle ve sokaklar;