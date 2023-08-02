Gazetemizin ihbar hattına ulaşan Hüseyin G., Burhaniye Mahallesi Ekremiye sokakta fare istilası olduğunu belirterek bir video paylaştı. Kendi imkanlarıyla fare istilasını bertaraf etmeye çalışan mahalle sakinleri, gün geçtikçe farelerin sayısının artması karşısında yetkililerden yardım bekliyor.

Her gün onlarca fare ile mücadele eden mahalleliler, korku dolu günler yaşamaya başladı. Evlerin bahçelerinde adeta cirit atan fareler, mahalle sakinlerine korkulu günler yaşatıyor. Çaresizce farelerin sokaklarını terk etmelerini bekleyen mahalle sakinleri yetkililerden yardım bekliyor.