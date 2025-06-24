İlk sezon 4 kategoride final etabı oynayan kulüp, Genç Takım ile Bursa 3.sü olmuştu.

Bu sene, 2024-2025 sezonunda ise ilklere imza atmayı başardı. Yine 4 kategoride katıldığı Gelişim Ligi’nde 3 kupayla kürsüde yerine alarak İnegöl’ü gururlandırdılar. Genç Kızlar Bursa Şampiyonu, Küçük Kızlar Bursa ikincisi ve Midi Kızlar Bursa üçüncüsü olarak emeklerini taçlandırdı.

Tüm takımlar İnegöl Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Yusuf Şevki Yücel’i ziyaret edip kupalarını takdim ederek tebrikleri kabul ettiler. İlçe Spor Müdürü Yusuf Şevki Yücel, “Hedeflerinize yürürken gösterdiğiniz emek ve çalışma azmi için tebrik ederim. Tüm antrenör ve sporcularımı kutluyorum. Sizlere güvenimiz sonsuz. Yolunuz açık olsun çocuklar. Nice başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.