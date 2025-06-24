Siirt Eruh ilçesinde 1993 yılında mayına basarak gazi olan Hayri Aydın’ın evinde bir araya gelen İnegöllü şehit yakınları ve gazilere Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Aydın, Yenice Jandarma Komutanı Teğmen Ferhat Ayer, AK Parti Belediye Meclis Üyesi Orhan Yalçınyiğit ve Cerrah Mahallesi Muhtarı Hasan Ayar’da eşlik etti.

Şehit yakınları ve gaziler İnegöl’de bir araya gelebilecekleri bir mekanın olmaması nedeniyle yetkililerden öncelikle yer talebinde bulundular. Yer talebinin olumlu sonuçlanması durumunda şehit yakınları ve gaziler, İnegöl’de bir dernek kurarak, aynı çatı altında buluşmak istedikleri söylediler.