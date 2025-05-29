Cezaevlerindeki yoğunluğun azaltılması ve adalet sisteminin daha etkin hale getirilmesi amacıyla hazırlanan 10. Yargı Paketi, saat 15.00’te Meclis Başkanlığı’na sunulacak.

Yeni düzenleme, hükümlü ve tutuklulara yönelik önemli değişiklikler içerirken, bayram öncesinde yasalaşması bekleniyordu. AK Parti tarafından hazırlanan kanun teklifi, bugün Meclis’e gelerek sürecin hızlanmasına zemin hazırlayacak. Böylece infaz sisteminde yapılacak değişikliklerle cezaevlerindeki doluluk oranının düşürülmesi ve adalet mekanizmasının güçlendirilmesi hedefleniyor.

Paketin içeriği ve uygulanacak değişiklikler kamuoyu tarafından yakından takip edilirken, yasa teklifinin Meclis sürecinde nasıl şekilleneceği büyük merak konusu oldu.