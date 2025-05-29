AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, paketin detaylarını kamuoyuyla paylaştı. Yeni 10. Yargı Paketi, hükümlü ve tutuklulara yönelik birçok önemli değişiklik getiriyor ve cezaevlerindeki doluluğun azaltılması ile adalet sisteminin etkinleştirilmesi hedefleniyor. Bayram öncesinde yasalaşması planlanan paket, Meclis gündemine hızlıca taşındı.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, yaptığı açıklamada, 2002’den bu yana yargı alanında birçok reform gerçekleştirdiklerini, bu paketin de bu sürecin önemli bir parçası olduğunu belirtti. Toplamda 9 farklı kanunda değişiklik yapılacağını, 30 maddeden oluşan paketin suç işlenmesini önlemek ve toplum güvenliğini sağlamak amacıyla hazırlandığını söyledi. Paket, aynı zamanda mahkumların ıslahı ve cezaevi disiplin kurallarına uyum süreçlerini desteklemeyi de amaçlıyor.

Güler, hükümlülerin koşullu salıverilme haklarını güçlendirmek için ceza infaz kurumunda geçirilmesi gereken sürenin düzenlendiğini aktardı. Özellikle cezaları 2 yılın altında olan mahkumlar için konutta infaz uygulamasının kapsamı genişletildi. Buna göre; kadın, çocuk ve 65 yaş üstü hükümlüler için bu süre 1 yıldan 3 yıla çıkarılırken, 70 yaş üstü için 2 yıldan 4 yıla, 75 yaş üstü için 4 yıldan 5 yıla ve 80 yaş üstü için 6 yıla kadar cezanın evde infaz edilebilmesi mümkün hale getirildi.

İyi hal indirimi ve koşullu salıverme hükümlerinde de önemli iyileştirmeler yapılacak. Toplamda yaklaşık 19 bin 800 mahkumun bu düzenlemelerden faydalanması bekleniyor. Suç tiplerine göre cezalar da güncellendi; kasten işlenen suçlarda 1 yıldan 3 yıla, taksirle öldürme suçu hariç taksirli suçlarda ise 3 yıldan 5 yıla kadar cezalar artırıldı. Trafikte yol kesme suçunun cezası yükseltilirken, düğün ve asker uğurlamalarında silah ateşleyenlere verilen cezalar da ağırlaştırıldı.

Ayrıca tehdit, silah ateşleme ve kurusıkı silah kullanımıyla ilgili cezalar artırılırken, cinsel istismar suçlarının infaz paketinin kapsamı dışında bırakıldığı açıklandı. Müketter (tekrarlayan) suçlarda ise koşullu salıverme hakkı getirilmesi planlanıyor. Alkol ve uyuşturucu etkisinde araç kullanma cezaları da daha sert hale getiriliyor.

Paket, Anayasa Mahkemesi’nin yakın zamanda iptal ettiği erişimin engellenmesiyle ilgili maddeleri de içeriyor. Bu kapsamda, kişilerin onur ve şerefini korumaya yönelik 5651 sayılı Kanun’da AYM’nin belirttiği koşullara uygun düzenlemeler yapıldı.

AK Parti Grup Başkanı Güler, Türkiye’nin terörle mücadelede kararlı olduğunu ve önümüzdeki dönemde de bu alandaki yasal düzenleme çalışmalarının devam edeceğini ifade etti.

Öte yandan, grup başkanı, CHP ve İYİ Parti milletvekilleri arasında yaşanan tartışmalara da sert tepki gösterdi. Özellikle CHP Milletvekili Asu Kaya’ya yönelik saygısızlık ve hakaret içeren ifadelerin kabul edilemez olduğunu belirtti. Kadın milletvekillerine yönelik bu tür davranışların parti fark etmeksizin kınandığını ve CHP’den resmi bir özür beklediklerini dile getirdi. Güler, ayrıca kendi partisinden milletvekillerinin de bu tür olumsuz davranışları engellemesi gerektiğinin altını çizdi.

Basına yansıyan bazı CHP milletvekillerinin ifadelerine de değinen Güler, suç ve rüşvet iddialarını reddetti ve söz konusu iddiaların asılsız olduğunu vurguladı. Bu tartışmaların infaz paketinin içeriği ve amacıyla bağdaşmadığını ifade etti.

Sonuç olarak, infaz paketinde hem cezaevlerindeki kalabalığı azaltacak hem de suç işleyenlerin topluma kazandırılması için rehabilitasyon süreçlerini güçlendirecek düzenlemeler bulunuyor. Cezalarda artışlar yapılırken, konutta infaz gibi esnek uygulamalar da genişletiliyor. Paketin yasalaşmasıyla birlikte, ceza adalet sisteminde önemli değişiklikler hayata geçirilecek.