Tek listeyle gidilen seçimde mevcut başkan Oktay Garip güven tazeledi.

Sani Konukoğlu konferans salonunda düzenlenen kongreye Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Aydın Saldız, İnegöl Belediye Başkan Yardımcısı Melih Ateş, Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı Mustafa Öztürk, siyasi parti temsilcileri, bazı oda ve dernek başkanları ile muhtarlar katıldı.

Kongrede konuşan İnegöl Muhtar Dayanışma Derneği Başkanı Oktay Garip, "Yerel yönetimlerin mihenk taşları olan köy ve mahalle muhtarlıklarımız vatandaşın ilk devlet ve hizmet kapısıdır. Muhtarlarımız köylerimizde ve mahallelerimizde özveriyle çalışmış, devletimizin her zaman gören gözü işiten kulağı olmuştur. Her geçen gün büyüyen bu güzel şehirde milletimizden aldığımız güçle 116 Muhtarımız ile görevimizi yerine getirmekte Milletimizin acısıyla hüzünlenip, derdiyle dertlenir, sevinciyle sevinmekteyiz. Muhtar siyasetten uzak, tarafsız, tamamen kendi kişiliğiyle toplumda kabul görmüş, halkın güven oyuyla seçilmiş en önemli kanaat önderi, yerel yönetimin kılcal damarı ve demokrasinin temel taşıdır. Bu büyük camianın bir üyesi olmaktan onur ve gurur duyuyoruz. Bugünde bu görevin bir çatı altında toplanarak birlik içerisinde olduğu tek liste ile derneğimizin kongresini gerçekleştirdik. Yönetimimize vermiş olduğunuz bu kutsal görev için tüm Muhtarlarımıza teşekkür ederiz. Birliğimiz birlikteliğimiz daim olsun. Katılan tüm misafirlerimize şükranlarımızı sunarız. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Garip başkanlığındaki yönetim kurulu asil üyeliklerine Tunay Uğur, Eyüp Arslan, Nedim Sevim, Fahri Ünlü, Ayşe Aker, Sadri İlçin, Hayat Nuri Aslan, Mustafa Bektaş, Gökhan Efe, Mesut Öksüzoğlu, İlhami Uysal seçildi.