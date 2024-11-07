Bilecik’in İnhisar ilçesinde 79 adet ’Sosyal Konut’ projesi kapsamında yapımı için ihale gerçekleştirildi.

İnhisar’da konut sahibi olmayan vatandaşlar için Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından ’Sosyal Konut’ projesi kapsamında yapımı için ihale gerçekleştirildi. İnhisar Belediye Başkanlı Nihal Arslan, uygun şartlarda konut sahibi olabilmek için başlatılan bu proje, ilçede büyük bir beklenti oluşturduğunu anlatarak, "TOKİ tarafından yapılacak 79 sosyal konut hem İnhisar’ın gelişimine katkı sağlayacağı hem de ilçede yaşam kalitesinin artıracak. İlçemizde yapılacak olan 79 adet sosyal konuta ilişkin yapım ihalesi bugün TOKİ Başkanlığında gerçekleştirilmiştir. İlçemize hayırlı olsun” denildi.