Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kırklareli ziyaretinde ilk olarak Valiliğe giderek yetkililerle bir araya geldi. Protokol üyeleriyle görüşen Yumaklı, daha sonra valilik bahçesinde gerçekleştirilen fidan dikim etkinliğine katıldı.

Bakanlık olarak muhtemel risklere karşı gerekli hazırlıkların yapıldığını belirten Yumaklı, gübre stoklarıyla ilgili kamuoyunda gerçeği yansıtmayan bazı iddiaların ve yanlış bilgilerin dolaşıma sokulduğunu ifade etti.

Gübre tedarikinde herhangi bir sorun bulunmadığını belirten Yumaklı, şöyle konuştu:

"Gıda anlamında herhangi bir problemimiz yok. Bitkilerin gelişim döneminde gübre tedariki konusunda da bir sıkıntı söz konusu değil. Hatta arzı artırmak için gerekli tedbirleri alıyoruz. En son dün gece bazı ülkeler için uygulamış olduğumuz gübrelerde gümrük vergisi oranlarını sıfıra indirdik. Dolayısıyla bu anlamda bizim ülkemizde de arzın çok hızlı bir şekilde gelmesini sağlamak adına bunları yapıyoruz. Bunun dışında da farklı tedbirleri peyderpey devreye alacağız. Savaşların küresel etkisini en başta enerji arzındaki daralma olarak görüyoruz ancak en kritik konulardan biri gıda arz güvenliğidir."

Bakan Yumaklı, şunları kaydetti:

"Farklı destekleme modellerini üretim planlamasıyla entegre ettik. Tarımsal kredileri de aynı şekilde planlamayla uyumlu hale getirdik. Hayvancılıkla ilgili 5 yıllık eylem planımızı uygulamaya koyduk. Dün itibarıyla 12,3 milyar liralık temel destek ödemesini ve planlı üretim desteğini üreticilerimizle, çiftçilerimizle buluşturmaya başladık. Kırklareli'ne de yaklaşık 150 milyon lira civarında buradan bir ödeme gelmiş olacak. İnşallah mart ve nisan aylarında Türkiye genelinde 81 milyar lirayla bu ödemeyi tamamlamış olacağız"