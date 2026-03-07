

Edinilen bilgiye göre, Kemalpaşa Mahallesi Parkyolu Caddesi üzerinde seyir halinde olan Mücahid B.(30) yönetimindeki 07 CHY 021 plakalı otomobil U dönüşü yapmak istediği sırada, aynı istikamette seyir halinde olan Ali S.(17) yönetimindeki 16 BMH 187 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptı. Yaralı ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: MEHMET SEVİNÇ