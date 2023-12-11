İnovaLİG 2023 Ödül Töreni’nde inovasyon sektöründe faaliyet gösteren firmalar ödüllendirildi.

Ticaret Bakanlığı destekleriyle Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen Türkiye Innovation Week İnovaLİG Ödül Töreni’nde, toplamda 5 farklı kategoride yarışan, birbirinden farklı sektörlerde faaliyet gösteren 2 bin 500 firma arasından Uyumsoft bu yıl “İnovasyon Organizasyonu ve Kültürü” kategorisindeki birincilik ödülü ile 3.’cü kez İnovaLİG liderleri arasındaki yerini aldı. Uyumsoft, 2017 yılında “İnovasyon Döngüsü” kategorisindeki üçüncülük ödülü ve 2022 yılında “İnovasyon Sonuçları” kategorisinde ikincilik ödülünü almıştı.

“Birincilik ödülümüzü ülkemize ve milletimize hediye ediyoruz”

İnovasyon Organizasyonu ve Kültürü kategorisinde birincilik ödülü kazanan YTÜ Yıldız Teknopark firması Uyumsoft, ödülünü Cumhuriyetin 100. yılı ve Türkiye’nin inovasyon yolculuğuna adadı. Uyumsoft Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Önder, “Aldığımız birincilik ödülümüzü Cumhuriyet’imizin 100. yılına, ülkemize ve milletimize adıyoruz. Alın terimiz ve akıl terimiz milletimize feda olsun. Uyumsoft ailesi adına, böyle bir günü birlikte yaşayabilmiş olmaktan dolayı mutluyuz ve gururluyuz. Bu motivasyonla bundan sonraki başarılarımıza yenilerini eklemeye devam edeceğiz. Bugüne kadar aldığımız ödüllerde, 27 yıldır firmamıza değer katan tüm çalışma arkadaşlarıma, müşterilerimize, iş ve çözüm ortaklarımıza çok teşekkür ederim. Hepimizin başarısını, yurt içi ve yurt dışında yeni ödüller alarak birlikte taçlandırmaya devam edeceğiz” dedi.

İnovaLİG katılımcı firmaların inovasyon yetkinliklerini ve yönetim metodolojilerini geliştirmek için tasarlanmış bir platform olarak öne çıkıyor. Bu platform hem özel sektör firmalarına hem de kamu kuruluşlarına açık olup, Türkiye’nin inovasyon alanındaki geniş katılımını ve çeşitliliğini temsil ediyor. Türkiye’nin inovasyon yönetimi ve bilincinin geliştirilmesi yolunda önemli bir kilometre taşı olarak görülen etkinlik hem katılımcı firmaların başarılarını vurgulamak hem de ülkenin inovasyon kapasitesini geniş bir kitleye tanıtmak açısından değerli bir platform olarak göze çarpıyor.