Türk Kanser Derneği, İstanbul dışından tedaviye gelen kanser hastaları ve refakatçilerine ücretsiz konaklama desteği sunuyor. Hastalar, tedavi sürecinde burada kalabiliyor ve tüm ihtiyaçları karşılanıyor.

Türk Kanser Derneği, İstanbul dışından tedavi için gelen maddi imkanı kısıtlı kanser hastaları ve refakatçilerine ücretsiz konaklama desteği sağlıyor. Derneğin Beyoğlu’nda hayata geçirdiği "Mucizevi Konaklama" ve "Yaşam Merkezi"nde 50 oda ve 100 kişilik kapasiteyle hizmet veriliyor. Hastalara ve refakatçilerine 7 gün 24 saat yemek, psikolojik destek ve atölye imkanı sunuluyor. 1964’ten bu yana milyonlarca hastaya ücretsiz hizmet veren derneğin merkezinin tüm masrafları bağışlarla karşılanıyor.

"Hastalar tedavi süresince hiçbir masraf yapmıyor"

Anadolu’da birçok kanser hastasının tedaviyi reddettiğini söyleyen Türk Kanser Derneği Başkanı Burak Duruman, "Anadolu’da kanser hastalığına yakalanan çoğu insanın tedaviyi reddettiğini gördük. Çünkü büyük onkoloji hastaneleri tüm dünyada olduğu gibi büyük şehirlerimizde var. Ancak yatalak hastalık olmadığı için kemoterapiden sonra bağışıklık sistemi çok düşüyor. İnsanlar kalacak yer bulamıyor. Çoğunun sokaklarda, otobüs duraklarında yattıklarını biliyoruz. Bu şekilde yapılan tedavi işe yaramıyor. Bunun için çok uğraştık. Bir mucize olsun dedik. Onun için buraya mucize evi dedik. Aslında kanser hastası bakım konaklama merkezleri burası. Diyetisyenleri, yemekhaneleri, psikologlarıyla kendi özel odalarıyla, refakatçileri, çocuk oyun odaları ve çocuk sınıfları gibi tam teşekküllü bir kanser hasta bakım konaklama merkezi. Geçen sene yedi bin yataklama yapmışız. Bu çok önemli. İnsanlar bir senede kalabilirler, iki senede kalabilirler tedavi boyunca. Hiçbir şeye para harcamak zorunda değiller. Burada en güzel şekilde üç öğün yemekleri sıcak suları, oturma alanları ve moralleriyle beraber tedavi süreçlerindeki en büyük yan destek bu mucize evleri oluyor" diye konuştu.

"Babamın vasiyetini yerine getirdim"

Babasının pankreas kanserinden vefat ederken sadece burayı emanet ettiğini söyleyen Duruman, "Benim babam Türk Kanser Derneği’nin başkanıydı. Ben de bir iş adamı olarak babama yardım ediyordum. Ancak babam pankreas kanserinden vefat ederken, sana bir tek burayı emanet ediyorum dedi. Buradan ayrılmak yok. Ve tabii ki o vasiyeti yerine getirdim. Zor işmiş. Bilemedim aslında. Ondan sonra da ben iş gücü bıraktım. Bir aşka dönüştü. Allah’a bin şükür 60 yaşındayım. Bugünlere kadar güzel bir şekilde geldim. Benim de memleketime bir şey vermem lazım. Ben de tam gaz babamın yolunda devam ettim" ifadelerini kullandı.

"Kanserden korkmayın, geç kalmaktan korkun"

‘Kanser artık kronik bir hastalık, yeter ki erken teşhis edilsin’ diyen Duruman, "Tarama çok önemli. Kanser hastalığı artık kronik bir hastalık. Yeter ki erken teşhis edilsin. Türk Kanser Derneği bu farkındalığı yapıyor ve aynı zamanda da nerede olursanız olun evinize en yakın yerde bu taramayı size yaptırıyoruz. Ulaşın diye, elimizden geleni yapıyoruz. Meme kanseri ve prostat kanseri en çok görülen hastalıklardır. Kanserden korkmayın. Geç kalmaktan korkun" dedi.

"Buraya gelene kadar ben ne yapacağımı bilmiyordum"

"Burası gibi bir yerin Türkiye’nin her yerinde olmasını diliyorum" diyen Seyfi Kaba ise, "Prostat kanseriyim. Buraya gelene kadar ben ne yapacağımı bilmiyordum. Buraya geldikten sonra psikolojik olarak tedavi oldum. Aklımda hiçbir olumsuz soru ve karamsarlık kalmadı. Burası gibi bir yerin Türkiye’nin her yerinde olmasını diliyorum" diye konuştu.

