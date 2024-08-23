Eyüpsultan’da inşaatta çalışan güvenlik görevlisini rehin alan 6 kişi inşaatta bulunan ve değeri yaklaşık 800 bin lira olan hırdavat malzemesini çaldı. Hırsızların o anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün sabah saat 07:00 sıralarında Eyüpsultan Çırçır Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 6 şüpheli şahıs sabahın erken saatlerinde şantiyeye hırsızlık yapmak amacıyla girdi. Bu sırada güvenlik görevlisi Feyat Emel’le karşılaşan şüpheli şahıslar, bir süre Emel’i silah ile rehin alarak kendilerine deponun yerini göstermesini istedi. Şüpheli şahıslar inşaatta çalışan Emel’i de yanlarına alarak depoya doğru ilerledi. Şüpheliler ardından hızlı bir şekilde inşaat deposunda bulunan ve piyasa değeri yaklaşık 800 bin lira olan hırdavat malzemesini çaldı. O anlar ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Hırsızların elinden kurtularak ‘hırsız var’ diye bağırdı

İnşaatta güvenlik görevlisi olan Feyat Emel, hırsızlarla inşaat alanında karşılaştığını ve kendisine silah dayayarak onları depoya götürmesini istediklerini belirtti. Bir kişinin sürekli yanında durduğunu ve diğerlerinin kabloları çaldığını belirten Emel, “Ben bir fırsat bulunca kaçtım ve ‘hırsız var’ diye bağırdım” dedi.

Güvenlik arkadaşı silahla rehin alıyorlar

Şantiye Şefi Şükrü İlhan, “Sabah saat 7.00 civarlarında bizim güvenlikler gittikten sonra buraya geliyorlar. Araçlarını bırakıp içeri giriyorlar. İçeriden de bizim görevli arkadaşı silahla rehin alıp depoları göstermesini istiyorlar. Ondan sonra depoları bulup teker teker patlatıyorlar. İçeriden yaklaşık 800 bin liralık malzemeyi alıyorlar. Aldıktan sonra da adam bir şekilde kaçıyor. Hızlıca kaçıp gidiyorlar. İçeride gezinen güvenlik arkadaş var. Güvenlik arkadaşı silahla rehin alıyorlar. O da bir şekilde fırsatını bulup kaçtıktan sonra ‘hırsız var’ diye bağırıyor. O andan sonra da kaçmaya başlıyorlar. Emniyete haber verdik, haber bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Olayın ardından kayıplara karışan şüpheli şahısları yakalamak için polis ekipleri çalışma başlattı.