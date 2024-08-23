17 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik son 5 gündür devam eden 'Gürz-9' operasyonlarında 65 şüpheli yakalandı.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya operasyona ilişkin detayları sosyal medya hesabından paylaştı.

İstanbul, Ankara, Malatya ve Sivas'ın da aralarında bulunduğu 17 ildeki operasyonlar Emniyet Genel Müdürlüğü'nün koordinasyonunda gerçekleştirildi.

Bakan Yerlikaya, operasyonlarda 65 şüphelinin yakalandığını belirterek, terörle mücadelede kararlılık vurgusunu yineledi.

Bakan Yerlikaya, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar sizlerin duası ve desteği ile durmadan, duraksamadan mücadele edeceğiz" ifadelerini kullandı.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1826843754520563841