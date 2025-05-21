Sultanbeyli’deki bir markette et reyonuna giren bir kedinin ambalajlı ürünlerle temas ettiği ve yemeye çalıştığı anlar kameralara yansıdı. Görüntüler sosyal medyada hızla yayılırken, vatandaşların tepkisi de giderek büyüdü. Hijyen kurallarının hiçe sayıldığı olay, gıda güvenliğine dair endişeleri yeniden alevlendirdi.

Kartal’da yer alan başka bir markette ise raflarda bulunan yumurtaların son kullanma tarihinin geçtiği ortaya çıktı. Ürünlerin hala satışta olması, hem tüketici sağlığını tehlikeye attı hem de market yönetiminin sorumluluğunu sorgulattı. Duyarlı vatandaşların uyarısıyla fark edilen durum, zincir marketlerde denetim yetersizliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Tüm bu yaşananlar, özellikle gıda ürünleri satan işletmelerde daha sıkı ve etkili denetim yapılması gerektiğini hatırlattı. Vatandaşlar, bu tür skandalların önüne geçilmesi için yetkililerin daha hızlı ve caydırıcı önlemler almasını istiyor.