İnsan Suresi Okunuşu

Bismillahirrahmânirrahîm.

1- Hel etâ alâ-l-insâni hînun mine-d dehri lem yekun şey-en mezkûrâ

2- İnnâ halaknâ-l-insâne min nutfetin emşâcin nebtelîhi fece’alnâhu semî’an basîrâ(n)

3- İnnâ hedeynâhu-ssebîle immâ şâkiran ve-immâ kefûrâ

4- İnnâ a’tednâ lilkâfirîne selâsile ve aglâlen ve se’îrâ

5- İnne-l-ebrâra yeşrabûne min ke/sin kâne mizâcuhâ kâfûrâ

6- Aynen yeşrabu bihâ ‘ibâdu(A)llâhi yufeccirûnehâ tefcîrâ

7- Yûfûne bi-nnezri ve yehâfûne yevmen kâne şerruhu mustetîrâ(n)

8- Ve yut’imûne-tta’âme ‘alâ hubbihi miskînen ve yetîmen ve-esîrâ(n)

9- İnnemâ nut’imukum livechi(A)llâhi lâ nurîdu minkum cezâen velâ şukûrâ(n)

10- İnnâ nehâfu min rabbinâ yevmen ‘abûsen kamtarîrâ(n)

11- Fevekâhumu(A)llâhu şerra zâlike-lyevmi ve lakkâhum nadraten ve surûrâ(n)

12- Ve cezâhum bimâ saberû cenneten ve harîrâ(n)

13- Mutteki-îne fîhâ ‘alâ-l-erâ-ik(i)(s) lâ yeravne fîhâ şemsen velâ zemherîrâ(n)

14- Ve dâniyeten ‘aleyhim zilâluhâ ve zullilet kutûfuhâ tezlîlâ(n)

15- Ve yutâfu ‘aleyhim bi-âniyetin min fiddatin ve ekvâbin kânet kavârîrâ

16- Kavârîra min fiddatin kadderûhâ takdîrâ(n)

17- Ve yuskavne fîhâ ke/sen kâne mizâcuhâ zencebîlâ(n)

18- Aynen fîhâ tusemmâ selsebîlâ(n)

19- Ve yetûfu aleyhim vildânun muhalledûne izâ raeytehum hasibtehum lu/lu-en menśûrâ(n)

20- Ve-izâ raeyte śemme raeyte na’îmen ve mulken kebîrâ(n)

21- Âliyehum śiyâbu sundusin hudrun ve-istebrak(un)(s) ve hullû esâvira min fiddatin ve sekâhum rabbuhum şerâben tahûrâ(n)

22- İnne hâzâ kâne lekum cezâen ve kâne sa’yukum meşkûrâ(n)

23- İnnâ nahnu nezzelnâ ‘aleyke-lkur-âne tenzîlâ(n)

24- Fasbir lihukmi rabbike velâ tuti’ minhum âśimen ev kefûrâ(n)

25- Vezkuri-sme rabbike bukraten ve asîlâ(n)

26- Ve mine-lleyli fescud lehu ve sebbihhu leylen tavîlâ(n)

27- İnne hâulâ-i yuhibbûne-l’âcilete ve yezerûne verâehum yevmen śekîlâ(n)

28- Nahnu halaknâhum ve şedednâ esrahum(s) ve-izâ şi/nâ beddelnâ emśâlehum tebdîlâ(n)

29- İnne hâzihi tezkira(tun)(s) femen şâe-ttehaze ilâ rabbihi sebîlâ(n)

30- Vemâ teşâûne illâ en yeşâallâh(u)(c) inna(A)llâhe kâne alîmen hakîmâ(n)

31- Yudhilu men yeşâu fî rahmetih(i)(c) ve-zzâlimîne e’adde lehum ‘azâben elîmâ(n)

İnsan Suresi Anlamı

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın ismiyle.

1- İnsan (henüz) anılır bir şey değilken (yaratılmamışken) üzerinden uzunca bir zaman geçti.

2- Şüphesiz biz insanı, karışım halindeki az bir sudan (meniden) yarattık ve onu imtihan edeceğiz. Bu sebeple onu işitir ve görür kıldık.

3- Şüphesiz biz onu (ömür boyu yürüyeceği) yola koyduk. O bu yolu ya şükrederek ya da nankörlük ederek kateder.

4- Şüphesiz biz, kafirler için zincirler, demir halkalar ve alevli bir ateş hazırladık.

5- İyiler ise, katkısı kâfur olan içecekler dolu bir kadehten içerler.

6- Bir pınar ki Allah’ın kulları ondan içer, onu (istedikleri şekilde) fışkırtıp akıtırlar.

7- O kullar adaklarını yerine getirirler. Kötülüğü her yanı kuşatmış bir günden korkarlar.

8- Onlar, seve seve yiyeceği yoksula, yetime ve esire yedirirler.

9- (Yedirdikleri kimselere şöyle derler:) “Biz size sırf Allah rızası için yediriyoruz. Sizden bir karşılık ve bir teşekkür beklemiyoruz.”

10- “Çünkü biz, asık suratlı, çetin bir günden (o günün azabından dolayı) Rabbimizden korkarız.”

11- Allah da onları o günün kötülüğünden korur ve yüzlerine bir aydınlık ve içlerine bir sevinç verir.

12- Sabretmelerine karşılık da onları cennet ve ipek(ten giysiler) ile mükafatlandırır.

13- Orada koltuklar üzerine kurulmuş olarak bulunurlar. Orada ne güneş (yakıcı sıcak) görürler, ne de dondurucu soğuk.

14- Üzerlerine cennetin gölgeleri sarkmış, cennetin meyveleri (kolayca alınacak şekilde) yakınlaştırılarak hazırlanmıştır.

15- Etraflarında gümüş kaplar, şeffaf kadehler dolaştırılır.

16- Gümüşten billur kaplar ki, onları (ihtiyaca göre) ölçüp düzenlemişlerdir.

17- Orada kendilerine, katkısı zencefil olan içecekle dolu bir kaseden içirilir.

18- Orada bir pınar ki ona “selsebil” adı verilir.

19- Çevrelerinde, gördüğünde saçılmış inciler sanacağın, hep aynı gençlik ve güzellikte kalacak hizmetçiler dolaşır.

20- Orada, görünce (sonsuz)nimetler ve büyük bir mülk (hükümranlık) görürsün.

21- Üstlerinde ince ve kalın ipekten yeşil elbiseler vardır. Gümüş bileziklerle süsleneceklerdir. Rableri onlara tertemiz bir içecek içirecektir.

22- Onlara şöyle denecektir: “Şüphesiz bu sizin için bir mükâfattır. Çalışma ve çabanız makbul görülmüştür.”

23- Şüphe yok ki, Kur’an’ı sana elbette biz indirdik biz.

24- O halde, Rabbinin hükmüne sabret. Onlardan hiçbir günahkâra ve hiçbir nanköre itaat etme.

25- Sabah akşam Rabbinin adını an.

26- Gecenin bir kısmında ona secde et; geceleyin de onu uzun uzadıya tespih et.

27- Şunlar (inanmayanlar) dünyayı tercih ediyorlar ve çetin bir günü arkalarına atıyorlar.

28- Onları biz yarattık ve eklemlerini (birbirine) biz bağladık. Dilediğimizde (onları yok eder) yerlerine benzerlerini getiririz.

29- İşte bu bir öğüttür. Dileyen, Rabbine ulaştıran bir yol tutar.

30- Allah’ın dilemesi olmadıkça siz dileyemezsiniz. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.

31- O, dilediği kimseyi rahmetine sokar. Zalimlere ise elem dolu bir azap hazırlamıştır.