Joker karakteriyle bilinen ünlü aktör Heath Ledger’in uzun süre mücadele ettiği hastalık olan İnsomnia, bir tür uyku bozukluğudur ve bu rahatsızlığa sahip kişiler uykuya dalmakta, uykuda kalmakta veya her ikisinde birden zorlanmaktadır. Bu uyuyamama hastalığını yaşayan insanlar genellikle uykudan uyandıklarında kendilerini tazelenmiş hissetmezler. Bu yorgunluk ve diğer semptomlara yol açabilir.

Amerikan Psikiyatri Birliği’ne (APA) göre insomnia, uyku bozuklukları arasında en yaygın olanıdır. Yetişkinlerin yaklaşık üçte biri uykusuzluk belirtileri gösterir. Yetişkinlerin yüzde 6 ila 10’u ise, insomnia (uyku bozukluğu) teşhisi konacak kadar şiddetli semptomlara sahiptir.

İnsomnia’nın Sebepleri

Stres

Üzücü veya travmatik bir olay

Bir otelde veya yeni bir evde uyumak gibi uyku alışkanlıklarınızda değişiklikler

Fiziksel ağrı

Bazı ilaçlar

Kronik insomnia en az 3 ay sürer ve birincil veya ikincil seviyelerde olabilir. Birincil uykusuzluğun bilinen bir nedeni yoktur. İkincil uykusuzluk, aşağıdakileri içerebilecek başka bir durumla ortaya çıkar:

Sırt ağrısı gibi uykuyu zorlaştıran tıbbi durumlar

Anksiyete veya depresyon gibi psikolojik sorunlar

Madde kullanımı

Diyabet

Uykusuzluk İçin Risk faktörleri

Uykusuzluk her yaşta ortaya çıkabilir ve kadınları erkeklerden daha fazla etkileme olasılığı daha yüksektir. Bu risk faktörleri şunları içerir:

Aşırı stres

Düşük gelir

Farklı zaman dilimlerine seyahat

Çalışma saatlerindeki veya gece vardiyalarındaki değişiklikler

Obezite ve kardiyovasküler hastalıklar

Menopoz

İnsomnia Belirtileri

Uykusuzluk yaşayan insanlar genellikle Bu semptomlardan en az birini bildirirler:

Sabah çok erken uyanmak

Uyandığınızda tazelenme hissini vermeyen uyku

Uyuyamamak veya uykuda kalma sorunları

Bu uykusuzluk belirtileri, aşağıdakiler de dahil olmak üzere diğer semptomlara yol açabilir:

Yorgunluk

Ruh hali değişiklikleri

Sinirli bir ruh hali

Ayrıca gün boyunca işinize konsantre olmakta zorluk çekebilirsiniz.

İnsomnia Tedavisi

Uykusuzluk için birçok tedavi yolu mevcuttur Doktorunuzla görüşerek hangi tedavilerin uygun olabileceği hakkında bilgi alabilirsiniz. Sizin için en etkili olanı bulmadan önce bir dizi farklı tedaviyi denemeniz gerekebilir.

Uyku hijyeni eğitimi de önerilebilir. Bazen uykuya müdahale eden davranışlar uykusuzluğa neden olur. Uyku hijyeni eğitimi, bu yıkıcı davranışlardan bazılarını değiştirmenize yardımcı olabilir.

Önerilen değişiklikler şu şekildedir:

Yatmadan önce kafeinli içecekler tüketmemek

Yatmadan önce egzersiz yapmamak

Uykuya dalmadan bir süre önce elektronik cihazlarla bağlantınızı kesmek

İnsomiaya sebep olan bir psikolojik veya tıbbi rahatsızlığınız varsa, bunun için uygun bir tedavi almak uyku zorluklarını hafifletebilir.

İnsomia İçin Meditasyon

Meditasyon, uykusuzluğu engellemek için doğal, kolay ve ilaçsız bir yöntemdir. 2015 yılında yapılan bir araştırmaya göre, meditasyon uykunuzun kalitesini artırmaya yardımcı olabilir ve uykuya dalmayı ve uykuda kalmayı kolaylaştırabilir.

Meditasyon insomnia dışında birçok psikolojik soruna da iyi gelebilir:

Stres

Anksiyete

Depresyon

Sindirim problemleri

Ağrılar

İnsomia İçin Melatonin

Uyku döngüsü sırasında doğal olarak melatonin hormonu üretilir. İnsanlar genellikle uykularını iyileştirme umuduyla melatonin takviyeleri alırlar. Çalışmalar, melatoninin yetişkinlerde uykusuzluğun tedavisinde gerçekten yardımcı olup olamayacağına dair henüz net bilgiler veremiyor.

Takviyelerin uykuya dalmak için gereken süreyi biraz azaltabileceğine dair bazı kanıtlar olsa da, net bilgiler için daha bir dizi araştırmaya ihtiyaç var.

Melatoninin genellikle kısa bir süre için işe yarayabildiği düşünülüyor, ancak uzun vadede işe yarayıp yaramadığı henüz doğrulanmamıştır. Melatonin almayı düşünmeden önce doktorunuza danışmak en iyi yoldur.

İnsomia İçin Esans (Uçucu Yağlar)

Esanslar, bitkiler, çiçekler ve ağaçlardan yapılmış güçlü aromatik sıvılardır. Esanslar teneffüs edilerek veya cilde masaj yapılarak uyku bozukluğunuzu düzeltmeye yardımcı olabilir. Bu uygulamaya aromaterapi denir.

Uykuya dalmanıza yardımcı olduğu düşünülen bazı esanslar:

Roma papatyası

Sedir ağacı

Lavanta

Sandal ağacı

Neroli veya acı portakal

2015 yılında yayınlanan 12 çalışmanın gözden geçirilmesi, aromaterapinin uykuyu teşvik etmede yararlı olduğunu keşfetti. Bir diğer çalışma, lavantanın uykuyu teşvik etmek ve sürdürmek için ciddi faydalarını ortaya çıkardı. Çalışma, uçucu yağların bir karışımının uyku bozukluğunu azalttığını ve özellikle yaşlılarda bu etkinin arttığını tespit etti.

Uçucu yağlar genellikle amaçlandığı gibi kullanıldığında yan etkilere neden olmaz. Çoğu esans, günümüzde zararsızdır ve rahatlıkla kullanılabilir.

Bununla birlikte, birçok ülkede aromaterapi ile ilgili hiçbir yasa yoktur ve uygulama için herhangi bir lisans gerekmez. Bu nedenle, uygulayıcıları ve ürünleri dikkatli bir şekilde seçmek önemlidir.

İnsomia, Uykusuzluk ve Hamilelik

Hormon dalgalanmaları, mide bulantısı ve idrara çıkma ihtiyacının artması, hamileliğin erken evrelerinde uyumanızı engelleyebilecek bedensel değişikliklerden bazılarıdır.

Ayrıca bir anne olarak karşılaşacağınız artan sorumluluklarla ilgili kaygı gibi duygusal streslerle karşı karşıya kalabilirsiniz. Bu tür kramp ve sırt ağrısı gibi rahatsızlık da uyanık tutmak olabilir. Vücudunuz, içinde büyüyen yeni bir hayata uyum sağlamak için aktif bir metabolizma ve progesterondaki artış gibi birçok değişikliğe uğrar. Bu sebeple uyku düzeninizde değişimler ve bozulmalar oldukça normaldir.

Yardımcı olabilecek yaşam tarzı değişiklikler şunlardır:

Hamilelik sırasında aktif olmak

Sağlıklı bir beslenme alışkanlığı

Tutarlı bir uyku programı sürdürmek

G boyunca gevşeme tekniklerini uygulamak veya yatmadan önce sıcak bir banyo yapmak

İlginizi çekebilecek yeni egzersiz rutinleri, ilacı veya takviyeleri hakkında öncelikle doktorunuza danışın. Hamile olan biri için güvenli olduğundan emin olmak isteyeceksiniz. İyi haber şu ki, hamileliğe bağlı uykusuzluk genellikle geçicidir ve bebeğinizin gelişimini etkilemez.

İnsomia Uykusuzluk Testleri

Bir tanıya varmak için doktorunuz sizin hakkınızda sorular soracaktır:

Tıbbi durumlar

Sosyal çevre

Psikolojik veya duygusal ruh haliniz

Uyku geçmişi

Bu bilgiler, uyku sorunlarınızın altında yatan nedenleri belirlemelerine yardımcı olabilir. Doktorunuz, sizden şunları yapmanızı isteyebilir:

Bir uyku günlüğü tutmak

Uykuya daldığınız anı kaydetmeniz

Tekrar tekrar uyandığınızda da notlar almak

Her gün ne zaman uyandığınızın notunu almak

Bir uyku günlüğü doktorunuza uyku düzeninizin bir resmini verecektir. Doktor ayrıca uykunuza müdahale edebilecek tıbbi sorunları ortadan kaldırmak için tıbbi testler veya kan testi isteyebilir.

Çocuklarda Uykusuzluk

Çocuklar da uykusuzluğa sahip olabilirler (genellikle yetişkinlerle aynı nedenlerden dolayı). Bu nedenlerin bazıları:

Stres

İlaçlar

Aşırı kafein alımı

Psikolojik sorunlar

Çocuğunuz uykuya dalmakta, uykuda kalmakta zorluk çekiyorsa veya çok erken uyanıyorsa, bunun nedeni insomnia olabilir.

Cleveland Clinic’e göre, çocuklarda insomnia belirtileri şunlardır:

Gündüz uykulu ve huzursuz olmak

Sinirli ve değişken bir ruh hali

Tekrarlanan disiplin sorunları

Hafıza sorunları ve dikkat eksikliği

Çocuklar için tedavi genellikle yetişkinler için yapılan tedavilerle aynıdır. Çocuklar tutarlı bir uyku programından ve iyi uyku hijyeninden yararlanacaktır. Stresi azaltmak ve yatmadan önce elektronik cihazlardan kaçınmak da yardımcı olacaktır.

İnsomnia (Uykusuzluk) ve Anksiyete

Anksiyete, uykusuzluğa neden olabilir veya uykusuzluk anksiyeteye neden olabilir. Bu, kronik uykusuzluğa yol açabilecek ve kendi kendine devam eden bir döngüye neden olabilir.

Kısa süreli anksiyete, iş veya kişisel ilişkileriniz gibi aynı özel konu hakkında sık sık endişe duyduğunuzda gelişir. Geçici anksiyete genellikle sorun çözüldükten sonra kaybolur. Bu durumda uykunuz da normale döner.

İnsanlara ayrıca yaygın anksiyete bozukluğu veya panik atak gibi bir teşhis konabilir. Bu bozukluklar çeşitli derecelerde uykusuzluğa neden olabilir. Ayrıca depresyon da tüm bu belirtileri tetikleyebilir.

Anksiyete bozukluğuyla ilgili makalemizi de okumayı unutmayın.

İnsomnia Komplikasyonları

Yeterli uyku almamak sağlığınızı olumsuz yönde etkileyebilir. İnsomnianın tetikleyebileceği bazı sorunları şu şekilde listeleyebiliriz:

Anksiyete

Depresyon

Nöbetler

Astım atakları

Bağışıklık sisteminde zayıflama

Obezite

Diyabet

Yüksek tansiyon

Kalp rahatsızlığı

Sonuç: İnsomnia veya uykusuzluk, sadece bir sıkıntı ya da küçük bir rahatsızlık değildir. Bu gerçek bir uyku bozukluğudur ve tedavi edilebilir.

İnsomnia rahatsızlığınız olduğunu düşünüyorsanız, öncelikle doktorunuzla görüşmelisiniz. Olası nedenleri anlamanıza ve sağlık ihtiyaçlarınıza göre güvenli ve uygun bir tedavi uygulamanıza yardımcı olabilirler.