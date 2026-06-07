Prof. Dr. Canan Karatay, günümüzde birçok mutfakta tercih edilen yanmaz ve yapışmaz özellikli tava ile tencerelerin üretiminde kullanılan bazı kimyasalların sağlık açısından risk oluşturabileceğini belirtti. Bu maddelerin özellikle yüksek ısıya maruz kaldığında yiyeceklere geçebileceğini ifade eden Karatay, bu durumun vücut üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceğini söyledi.

Karatay, söz konusu kimyasalların hücre metabolizmasını bozabileceğine dikkat çekerek, hücrelerin DNA yapısına zarar verebildiğini ve normal çalışma düzenini olumsuz etkilediğini belirtti. Ayrıca bu maddelerin otofaji sürecini yavaşlatarak vücutta hasarlı hücrelerin birikmesine neden olabileceğini ifade etti.

“HASTALIKLARIN TEMELİ YAVAŞ YAVAŞ ATILIYOR”

Karatay, toksik maddelerin vücutta bir anda değil, zamanla birikerek etkisini gösterdiğine dikkat çekti. Bu birikimin yıllar içinde sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirten Karatay, hücrelerin yeterli şekilde beslenememesi ve enerji üretememesinin bazı hastalıklara zemin hazırlayabileceğini ifade etti. Karatay, kist ve nodül oluşumlarının da bu süreçle bağlantılı olabileceğini söyledi.

AİRFRYER VE YENİ NESİL PİŞİRİCİLERE DİKKAT

Yanmaz yapışmaz kaplamaların yalnızca tava ve tencerelerde değil, son yıllarda popüler hale gelen airfryer ve benzeri pişirme cihazlarında da bulunduğunu ifade eden Karatay, tüketicilerin bu konuda bilinçli olması gerektiğini dile getirdi.

“ALÜMİNYUM AĞIR METAL, BEYİN SAĞLIĞINI ETKİLEYEBİLİR”

Karatay, alüminyumdan üretilen tencere, çaydanlık ve diğer mutfak gereçlerinin de sağlık açısından risk taşıdığını söyledi. Alüminyumun ağır metal olduğunu vurgulayan Karatay, bu maddenin özellikle beyin hücreleri üzerinde olumsuz etkiler oluşturabileceğini belirtti.

Alüminyum folyo kullanımına da dikkat çeken Karatay, özellikle yüksek sıcaklıklarda yapılan pişirme işlemlerinde alüminyumun gıdalara geçebileceğini ifade etti.

BAKIR, DÖKÜM DEMİR VE TOPRAK KAPLARI ÖNERDİ

Sağlıklı pişirme yöntemleri konusunda önerilerde bulunan Karatay, geleneksel mutfak gereçlerinin önemine dikkat çekti. Kalaylanmış bakır kaplar, döküm demir tencereler, kaliteli çelik ürünler, cam, porselen ve toprak kapların daha güvenli seçenekler olduğunu söyledi.

Toprak güveçlerin yavaş pişirme özelliği sayesinde yemeklerin doğal lezzetini koruduğunu belirten Karatay, geçmişte kullanılan yöntemlerin günümüzde de değerini koruduğunu ifade etti.

“KALİTELİ ÇELİK MIKNATISLA ANLAŞILABİLİR”

Piyasada düşük kaliteli ürünlerin de bulunduğunu belirten Karatay, kaliteli çelik ürünlerin mıknatıs testiyle ayırt edilebileceğini söyledi. Mıknatısın tutunduğu çelik ürünlerin daha güvenilir olduğunu ifade eden Karatay, çelik ve döküm demir ürünlerin ağır ve sağlam yapıda olması gerektiğini dile getirdi.