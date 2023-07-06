Günümüz de kullanılan teknoloji sayesinde sosyal medya uygulamaları üzerinden para kazanmak artık çok kolay. Dünya üzerinde milyonlarca kişi instagram uygulamasını kullanmaktadır. Bunların birçoğu instagramı; gündemi, sosyal çevresini, ailesini, arkadaşlarını, sosyal faaliyetleri, spor aktivitelerini, gezileri takip etmek için kullanır. Diğer kişiler ise instagram’ı kazanç yani ticari faaliyetlerini gerçekleştirmek için kullanır. Peki bu instagram para kazanma durumu nasıl oluyor bakalım.

İnstagram üzerinden gerçekleştirilen ticari faaliyetler sayesinde çok az bir maliyetle beklenenden daha fazla kar elde ederler. İnstagram üzerinden satış yapıldığı için kira masrafı, elektrik faturası, su faturası gibi giderlerden kurtularak maliyetleri azaltabilirsiniz. Reklamınızı ister kendiniz yapabilirsiniz isterdeniz de çok ufak miktarda paralarla tanınmış kişilere de yaptırabilirsiniz ve bu satışlarınızı arttıracaktır. İnstagram’ın kendi sitesine de reklam verebilirsiniz ve bu reklamlar sizi takip etmeseler de kullanıcıların sayfasına düşer ve sizden haberdar olurlar.

İnstagram üzerinden para kazanmak sadece satış ile sınırlı değildir. İnfluencer olarak para kazanan binlerce kişi var bu kişiler şarkı söyleyerek, çektikleri komik videolarla, yemek videolarıyla, tarzlarıyla kendilerini yetenekli gördükleri konularda paylaşım yaparak takipçi sayılarını arttırıp instagramın koymuş olduğu takipçi sınırına ulaştıklarında para kazanmaya başlıyorlar.

Ünlülerinde kazanç sağladığı bu platform, paylaşılan her resim ve videonun izlenme, beğenme ve yorumlarının oranlarına göre para yatırımı sağlıyor. Ciddi kazançlar sağlatan uygulama üzerinden ticaret için bir firmanızın olmasına gerek yok evinizde yaptığınız ürünleri de satışa çıkartabilirsiniz. İnstagram üzerinden satış yapmak işte bu kadar kolaydır.

İnstagramdan Para Kazanmak İçin Nasıl Bir Yol İzlemeliyim?

Öncelikle instagram uygulaması üzerinden kendinize bir hesap oluşturmalısınız bu hesap doğru bilgilere sahip olmalıdır. Daha sonra hangi konu üzerinden para kazanacağınız belirlemelisiniz ve bu konu hakkında araştırma yapmalısınız. Satışlarınız veya fenomenliğiniz için profesyonel bir sayfa oluşturmanız çok önemlidir. İnstagramda satış yapmak oldukça kolay ve hızlı bir hal almıştır.

Hitap edeceğiniz kitlenin beklentilerini, isteklerini, zevklerini araştırıp ona göre sayfanızı şekillendirmelisiniz. Belirli bir takipçiye ulaştığınız zaman satışlarınızdaki artış daha da artacaktır. Takipçi arttırmak için bazı sitelerden takipçi, beğeni, yorum gibi etkileşimler satın alabilirsiniz. Reklam vererek takipçi kazanabilirsiniz.

Ürünleriniz ne kadar kaliteli olursa, iletişimiz kibar ve uyumlu olursa, kargo konusunda bir sıkıntı yaşamadığınız süre alıcılarınızın sizin hakkınızda yaptığı yorumlar sayesinde belirli bir prestije ulaşarak takipçi sayınızı ve satışlarınızı arttırabilirsiniz. Müşteri memnuniyeti bu tür uygulamalarda çok önemli.

Dropshipping Satış Ne Demektir?

İnstgram üzerinden yapılan dropshipping satış yani Türkçe karşılığı stoksuz satış internet üzerinden yapılan alışveriş hacmi arttıkça satıcı sayısı da artmaya başlamıştır. İnstagram üzerinden gerçekleştirilen satışlar her geçen gün katlanarak artmaktadır. Son yılların en popüler satış kanalı haline gelen instagram sayesinde normal kapasitelerinden daha büyüğüne ulaşırlar.

Satışı yapılan bir ürünü firmalar bazı kişilerle anlaşarak satışını yapmasını ister ve yaptığı her satış başına para kazanırlar. Böylelikle hem firma hem de satış yapan kişi kazanır. Firma az bir maliyetle ulaşabileceğinden daha fazla kişiye ulaşarak satış kapasitesinin çok fazla üstüne çıkabilir.

Özellikle instagram da fenomen olan bir kişinin önereceği bir ürün binlerce kişinin tercih edeceği bir ürün olabilir. İşte bu şekilde satıcı için aracı olan kişi ürünün sadece satım aşamasında vardır ve diğer aşamalar sadece firmaya aittir. Satıcı firmadan sattığı her ürün başına komisyonunu alır. Firmada daha az maliyetli reklamla hem aracıyı çalıştırır hem de beklenilenin üstünde bir satış oranına ulaşır. İşte internet üzerinden para kazanmak bu kadar kolay bir hal alırken teknolojinin gelişmesi ile de satış faaliyetleri değişiklik göstererek daha da çok artacaktır.