Mantıklı bir şekilde uygulandığı zaman YouTube izlenme sayısını artırmanın yolları ile kanalınızın daha aktif olmasını sağlayabilirsiniz. Bu yöntemler aynı zamanda abone sayınızın artması için de oldukça etkili olup, kanalınızın popüler olmasına yardımcı olabilir.

YouTube İzlenme Sayısını Artırmanın Yolları Nelerdir?

YouTube’da popüler bir kanal sahibi olmak için, bazı adımlara dikkat etmeniz büyük önem taşıyor. Uygulayacağınız yöntemler sayesinde videolarınızın izlenme sayısını artırırken, abone kitlenizi de ciddi manada artırabilirsiniz. Atılması gereken adımları en baştan itibaren anlatacak olursak şunları diyebiliriz.

Formatı Belirleyin

İlk yapmanız gereken yayın formatınızı belirlemek olmalıdır. YouTube kanalınızın içeriğinin ne olacağına karar vermeniz, atacağınız ilk ve en önemli adımlardan biri olmalıdır.

Buna karar verirken ilgi alanlarınızı, yapılabilirlik ve sürdürebilirlik durumunu, insanların kategorinize ne kadar ilgi gösterebileceklerini hesaba katmanız gerekiyor. Böylelikle başladığınız istikamette daha sağlıklı şekilde ilerlemeniz söz konusu olacaktır. Sonuç olarak da videolarınız doğru hedef kitleye ulaşacağı gibi kanalınız daha hızlı ilerleyecektir.

Kanal İsmi

Kanal ismini doğru belirlemekte YouTube izlenme sayısını artırmanın yolları arasındadır. Çünkü insanların isme olan algısı, sürdürebilirlik yönünden önemlidir.

İnsanların benimseyeceği ve konseptinize uygun bir isim tercih etmeniz halinde, uzun vadede akılda kalıcı ve takip edilen bir YouTube kanalı oluşturmanız mümkündür. Mümkün olduğu kadar kısa, akılda kalıcı ve rakiplerinizden sizi net olarak ayırabilecek marka değeri yüksek isimlere yönelmeniz daha yararlı olacaktır.

Kanal Görselleri

YouTube kanalınızın görsellerine mutlaka dikkat etmeye özen gösterin. Kapak ve profil görselleri net ve profesyonel olmalıdır. Marka değeri yüksek bir kanal oluşturmak için mutlaka her anlamda orijinal olmaya özen gösterin. Mümkünse kanalınızın için özel logo yaptırmanız, sizin bilinirliğinizi artıracak bir etkendir. Marka gücünüzü artırmak ve popüler olmak için orijinalliğe ihtiyacınız fazlasıyla olacaktır. Diğer yandan videolarınızın içerisinde logonuzu yerleşik olarak kullanmakta akılda kalıcılık ve sadık ziyaretçi kazanımı için önemlidir.

Özgünlük

Orijinallik dikkat etmeniz gereken bir başka husustur. Başkalarının yaptığı işleri taklit etmeye çalışmak düşeceğiniz önemli yanlışlardan biridir. yayıncı olarak YouTube platformunda ayakta kalmak için, kesinlikle orijinal olmanız gerekiyor.

Çekeceğiniz video içeriklerin, sokak röportajı yapıyorsanız sorduğunuz soruların ve baştan aşağı tüm içeriğin özgünlüğüne önem vermeniz daima kazandıracaktır.

Video Kalitesi

Video kalitesi hiç şüphesiz ki YouTube izlenme sayısını artırmanın yolları arasındaki önemli kriterlerden biridir. Bu daha çok kemik bir kitle edinmek için daha büyük önem taşıyor. Videolarınızın ses ve görüntü kalitesinin yüksek olması, daha önce izleyen kişilerin sizi tekrardan tercih etmelerine neden olur.

Aramalarda veya herhangi bir nedenle daha önce videolarınızı izleyenlerin karşısına çıktığınızda, insanların sizi yeniden tercih etme olasılıkları oldukça yüksektir. Bol çeşitliliğin olduğu bir ortamda kimse kalitesiz içerikleri izlemek istemeyecektir. Bu yüzden kaliteyi asla elden bırakmamak gerekir.

Güncellik

Web dünyasında üzerinde mutlak hassasiyetle durmanız gereken en önemli şeylerin başında güncellik gelir. Birçok kriter internet ortamında öne çıkmak için gereklidir. Ancak en önemli kriterleri yerine getirmenize rağmen güncellik konusunda sorun yaşıyorsanız, uzun vadeli bir başarı söz konusu olmayabilir. YouTube kanalının popüler olabilmesi için, haftada birkaç kez güncel olmasına önem verilmelidir.

Başlık ve Açıklama Kısımları

Paylaşacağınız videoların dikkat çekici hale gelip tıklama alması için başlık seçimine mutlaka dikkat etmelisiniz. Video içeriğiniz çok kaliteli olabilir. fakat başlığınız dikkat çekmediği sürece insanların video kalitenizden haberdar olmaları daha zor olur. YouTube kullanıcılarını videolarınızı izlemeye teşvik edecek başlıklar ise, izlenme sürelerini ciddi manada artıracaktır. Başlık kullanımında dikkat edeceğiniz bir başka nokta ise, video içeriğine uygun doğru bir başlık seçmektir. Başlığın yanıltıcı olması anlık olarak izlenmeye etki etse bile, uzun vadede size zararı olacaktır.

Video açıklama kısmında ise, videonuzla alakalı insanların arama yapabileceği terimleri geçirecek bir açıklama yapabilirsiniz. Özellikle insanların yapabileceği arama terimlerini düşünerek açıklama yapmanız, içeriklerinizin daha görünür olmasını sağlar.

Ücretli ve Ücretsiz Tanıtımlar

Son olarak her aşamayı tamamladığınız kanalınızın tanıtımını yapmanız gerekiyor. Ücretsiz olarak sosyal medya platformlarında paylaşımlar yapabilir, videolarınızı whatsapp ve e-posta gibi iletişim yöntemleri ile paylaşabilirsiniz.

Ücretli tanıtımlar için ise yine sosyal medya sitelerini kullanarak sponsor reklamlar vermeniz, kanalınızın tanınmasına ve videolarınızın izlenmesine imkân verecektir.