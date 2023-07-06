Çektiğim fotoğrafları nasıl satarım diye merak ediyorsanız, sadece fotoğraf satışı üzerine kurulan siteleri inceleyebilirsiniz. Günümüzde birçok ürüne internet üzerinden erişim sağlandığı gibi fotoğraflar da internet üzerinden satılabilmektedir. Farklı konuları kapsayan fotoğraflara, bazı projelerde ihtiyaç duyulur. Peki, çektiğim fotoğrafları nasıl satarım; Çektiğiniz fotoğrafları Bigstock, Shutterstock gibi stok fotoğrafçılık adreslerinde yayınlayarak satabilirsiniz.

İnternette Fotoğraf Satma

Dijital gelişmelerle birlikte internet kullanımının yaygınlaşması, birçok insanın internet üzerinden ek gelir sağlamasına imkan tanımıştır. İnternette satış yaparak para kazanmanın yollarından biri de fotoğraf satışı yapmaktır. Fotoğraf satışları, hem profesyonel hem de klasik konular içeren fotoğraflar üzerine olabilirsiniz. Birçok dergi, gazete ve kurum, kullanacağı fotoğrafları internet üzerinden satın alır.

Fotoğraf satmak için kullanabileceğiniz bazı adresler şunlardır;

Shutterstock

İstock by Getty Images

Bigstock

SmugMug

Dreamstime

Alamy

Adobe Stock

Stok fotoğraf satışı üzerine kurulan bu sitelere tamamen ücretsiz bir şekilde üye olabilirsiniz. Hesabınızı oluşturduktan sonra fotoğraf yüklemek için izleyeceğiniz adımlarda ise İngilizce bilmeniz önemlidir. Sitelerin büyük kısmında Türkçe dil desteği yoktur. Shutterstock gibi büyük web adresleri, mobil uygulamalarını da geliştirerek fotoğraf satışını daha kolay hale getirmiştir.

Çektiğim fotoğrafları nasıl satarım; Stok fotoğraf sitelerine üye olarak fotoğraflarınızı satışa çıkarabiliyorsunuz. Ancak satış yapma sürecinde ise garanti verilmiyor. Bu siteler, müşteri ile satıcılar arasında köprü görevi görüyor ve güvenilir bir şekilde ödeme alınmasını sağlıyor. Müşterileriniz fotoğraflarınızı aldığında, sitelere bir miktar komisyon ödemeniz ardından kalan tutar hesabınıza aktarılıyor.

Fotoğraf Satışı ile Nasıl Para Kazanılır?

Fotoğrafçılığı profesyonel olarak veya hobi olarak yapıyor olabilirsiniz. Fotoğraf makineleri veya telefonlarla çekilen birçok fotoğraf, satışı yapılabilen fotoğraflardır. Doğa, eğitim, tarih, sanat fotoğrafları, günümüzde farklı müşterilere satılabiliyor.

Fotoğraflarınızı satmak için öncelikle güvenilir bir stok sitesine üye olmalısınız. Fotoğraflarınızın ücretlerini, stok sitelerinin tamamında siz belirleyebilirsiniz. Fiyatlara bakıldığında ise ortalama 10 dolar kadar düşük ücretlerle satışlarının yapıldığı görülmektedir. Fotoğraflar için belirlediğiniz ücretlerin bir kısmı da sitelere komisyon olarak gideceği için ilk aşamada yüksek kazançlar elde etmeyi beklememelisiniz. Fotoğraf satarak para kazanma zaman ve sabır gerektiren bir süreçtir.

Dergilere Fotoğraf Satmak

Dergilerin kapakları ve sayfalarında fotoğraf kullanımı yaygındır. Dergide kullanılacak olan her fotoğraf, lisanslı ve sahibine ödeme yapılarak alınan fotoğraflardır. Siz de çekmiş olduğunuz fotoğrafları, dergilere satabilirsiniz. Dergilerin ilanlarını takip edebilir veya aracı siteler üzerinden dergilere ulaşabilirsiniz. Fotoğraf satışı, stok sitelerinde uluslararası yapıldığı için dolar ve Euro üzerinden para kazanabilirsiniz.

Fotoğraf Satma Siteleri

Fotoğraf satma siteleri, ilk olarak 2000 yılında kurulan İstock sitesi ile ortaya çıkmıştır. Bu sitede farklı konulardan birçok fotoğrafa yer verildi ve dünya çapında rağbet gördü. Zamanla benzer siteler ortaya çıktığı için farklı adreslerde şansınızı deneyebilirsiniz. Çektiğim fotoğrafları nasıl satarım; Fotoğraflarınızı siteye yükleyerek müşteri bulabilir, belirlediğiniz ücrete göre para kazanabilirsiniz.